校正回歸每日病例400↑　陳時中：趨勢看起來平坦「情況不是太好」

▲確診數及校正回歸數。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土病例大量增加，中央流行疫情指揮中心從22日開始每日公布校正回歸病例回補，以趨勢來看，5月17日之後每天新增病例都達到400例以上，其中5/17、5/19還超過500例。指揮官陳時中坦言，整體趨勢看起來平坦「這樣情況不是太好」，疫情就是穩在這一波，並未見到往下趨勢。

國內連續一週進行校正回歸，統計校正回歸主要仍集中在雙北，其它台中、桃園、彰化、宜蘭也有零星病例回歸；至於校正回歸後單日病例數最高在5/17，病例達到535案。

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今(28)日公布國內新增299例COVID-19確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，今日新增之297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月27日；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例，桃園市21例，台中市10例，花蓮縣9例，彰化縣7例，基隆市及台南市各6例，嘉義市2例，新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市及高雄市各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案258例中，為133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關110例、茶藝館相關9例、某社團相關1例，其他已知感染源181例、關聯不明143例、疫調中111例。相關疫情調查持續進行中。