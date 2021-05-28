高雄男戴口罩慢跑突感身體不適路倒　波麗士大人拿出法寶救命

▲左營區日前有名男子慢跑經過派出所前，突然失去意識整個人昏厥，所幸被警員看見經搶救後救回一命。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區日前有名男子慢跑經過派出所前，突然失去意識，整個人昏厥在人行道的草叢上，所幸男子路倒恰巧被警員看見大喊：「所長，有人昏倒了！快叫119！」所長及其他同事見狀立刻衝出來加入搶救行列，最後順利將他從鬼門關前拉回來。事後男子的妻子也特地發送訊息給員警，感謝成功救回先生一命。

據了解，這起事件的當事人是34歲葉姓男子於26日晚上9點28分左右，戴著口罩慢跑經過左營分局博愛四路派出所前，突然身體不適昏倒在地，所幸這一幕正巧被警員看見立刻大喊：「所長，有人昏倒了！快叫119！」，所長及其他同仁立即衝出搶救，並以心肺復甦術(CPR)、心臟去顫器(AED)進行急救。

▲警方後來接獲葉男的妻子傳來的感謝簡訊。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方發現葉男倒臥在人行道上的草叢，以呼吸急促且心跳脈搏都逐漸微弱，研判葉男有生命危險立刻對他實施心肺復甦術，操作數十秒後發現他明顯的喘氣聲，但隨即又再失去呼吸心跳，此時員警突然想到派出所內有心臟去顫器，趕緊拿出來使用，並按照儀器的指示操作，實施電擊後持續按壓葉男胸部，直到救護人員到場後，順利將他送往高雄榮民總醫院急救。

隔天上午8點多，博愛四路派出所接獲葉男的妻子傳來好消息表示，她的先生已恢復意識且生命跡象穩定，非常感謝警察大人的及時發現、搶救，才能保住先生的生命。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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