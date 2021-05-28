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社會 社會焦點 保障人權

北市要警察抓到未戴口罩自行裁罰　基層怒「包山包海」抓狂了

▲▼男子不戴口罩還用毛巾遮住口鼻，警方勸導還朝2警飆罵。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局收到北市府來函，未戴口罩的裁罰權將交由警方處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國內疫情持續升溫，連日確診人數均破百人，中央流行疫情指揮中心也要求民眾戴口罩，並請警政單位協助，但原本警方取締未戴口罩，交由衛生局進行裁罰，但北市府卻在26日發函給除了衛生局之外的北市府各局處，要求未戴口罩都可「直接裁罰」，引起警界一陣議論。

據了解，北市府發函內容標註「COVID-19 第二級疫情警戒違規案件權管主管機關(或指定機關)表」，上面寫到防疫措施除了民眾須配戴口罩之外，還有停辦室外5百人以上，室內1百人以上之集會活動。

另外，還禁止進香團繞境以及落實實聯制、全國社團也禁止交接，最後停業場所是否營業以及餐飲業相關清潔、隔板的落實和國中、國小全部停課，但是7項防疫措施，除了國中小學停課外，6項防疫措施全被要求「或由警察機關執行」。

北市警局也在26日收到北市府函文，表示如有民眾未戴口罩，北市警力不須經過勸導可直接開罰，而且也將原本「傳染病防治法第70條第1項處3千至1萬5千元罰鍰」的裁罰權，直接交給北市警局行政科，將由各分局行政組進行裁罰。

北市基層警員看了感到相當無奈，以前砍警察的年金，現在防疫期間又甚麼事情都要警察出面處理，而且警察還要協助疫調、協尋、甚至還要排班站快篩站、防疫旅館，發生事情還不是先勸阻，而是大喊「現場的警察咧」。

甚至有警員直言，警察並非主管機關，怎麼會將裁罰的權力攬在行政機關上面，且警方已經盡了相當大的努力站在第一線，現在又將裁罰權交給警方，根本就是公親變事主，無疑就是增加警察業務的負擔。

1名中階幹部指出，現在警察站在第一線，負責面對可能確診的民眾，或者是冒著處理案件可能染疫的風險，尤其是派出所，開完單回來還要送分局裁罰，無疑是增加警察的業務量，實在不知道要怎麼繼續做下去。

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