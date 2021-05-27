普篩是抗疫重點！消基會籲廣設檢測站、放寬快篩使用標準





▲金門機場設置快篩站。（圖／記者林名揚攝）

記者崔至雲／台北報導

消基會今（27日）指出，台灣疫情自放寬機師檢疫標準後成為防疫大破口，連續一週以來，本土確診案例以三位數的速度快速激增，除了澎湖縣、金門縣兩離島外，全台各縣市皆淪為疫情災區，台北市與新北市更成為重災區域。消基會呼籲，應參考國外抗疫經驗，應廣設快篩站，並朝普篩方向鬆綁，積極引進疫苗、施打疫苗，才能在這波抗疫戰爭中，重新站起來。

全台疫情警戒提升至第三層級，而疫情檢測能量不足，是許多國內外專家認為台灣在這一波失守關鍵因素，因為篩檢是唯一可監測病毒在何處、以多快的速度移動的重要工具。消基會認為，在各社區中設置快速診斷檢測站、快速地識別可疑患者，才能估算出病毒傳播的範圍，藉以加強防疫措施。

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為配合未來的普篩，目前短缺的檢測人力， 消基會呼籲政府研擬放寬讓具備醫事資格的各式醫事人員，經過一定的篩檢工作訓練後，加入普篩行列，增加篩檢量能。

消基會提到，僅管以快篩試劑對於受檢人的鼻咽部進行採檢工作，固然因為是一種「侵入性的檢驗」，而應由具有執業醫師資格者才能執行，然而亦有某些醫界專家表示，快篩採檢屬行為終究屬於「輔助性醫療行為」，現在為了因應疫情大流行，應該參考美國各地政府的經驗，可以朝向放寬由醫事人員如護理師、藥師接力進行採檢及施打疫苗的工作，才能有效放大防疫能量。

消基會指出，經查，國內快篩試劑製造商寶齡富錦生技股份有限公司，關切新冠肺炎疫情的發展，協助各界抗疫，已投入新冠肺炎快篩試劑的研發工作多時。近期更關注國內疫情嚴峻變化，呼應各地民眾要求快篩檢測的龐大需求，正式提出公益捐輸計劃，已捐贈新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑給台北市政府與新北市政府，供雙北政府與醫療單位使用，同一時間，也積極與本會等公益團體接洽轉贈事宜，期待在最短的時間內，能將防疫所需要物資，迅速地供應各地，與國人一同抗疫。

