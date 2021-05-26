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她遭男友肢解沖下馬桶　「堵住下水道」工人嚇傻！失蹤4天淪碎屍

▲▼ 俄女遭分屍沖下馬桶。（圖／翻攝自VK）

▲ 皮特奇基納遭分屍沖下馬桶。（圖／翻攝自VK）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯日前發生一起驚悚案件，一名工人發現下水道堵塞，進行疏通工作時竟發現是人體遺骸堵住水道，趕忙報警。調查結果指出，死者是一名年輕女性，不幸遭到男友殺害、肢解後沖下馬桶，案情曝光後震驚社會。

《每日星報》25日報導，這起事件發生於俄國南部克麥羅沃州，21歲女子皮特奇基納（Ksenia Ptichkina）20日離開家中後再也沒有返家或接聽電話。焦急的家人開始四處尋找，也有許多人自願幫忙，但仍遍尋不著，只好向警方通報失蹤，未料4日後尋回卻為時已晚。

一名市政工作人員24日疏通下水道系統時發現人體殘骸，嚇得趕緊向警方報案。採集皮屑及毛髮送驗結果顯示，該名死者即為皮特奇基納，而她被發現的地點正是她男友居住的公寓下水道。她的母親悲痛表示，女兒生前在市政府工作，未來本該一片光明。

當地媒體指出，男子事後被帶到警局接受審問，承認殺害並分屍皮特奇基納，將部分殘骸沖下馬桶，現已被羈押。若罪名成立，他將面臨最高15年監禁。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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