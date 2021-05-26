快訊／中和公司「染疫懲處+取消年終」　勞工局：最重可罰100萬





▲新北市侯友宜。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

中和某科技公司下令，若有員工染疫影響公司營運依照損失進行懲處，甚至取消年終獎金。對此，新北市政府勞工局長陳瑞嘉對此表示，染疫原因非員工個人即可控制，不應作為懲戒事由，該科技公司的說法有濫用懲戒權的疑慮，雇主若任意砍年終，也有違反勞基法工資未全額給付的規定，依法可裁處2萬至100萬罰鍰。

陳瑞嘉指出，公司年度如有盈餘，應給與員工獎金或分配紅利，且實務上有些年終獎金因具有制度經常性，本質仍屬工資，雇主任意「砍年終」，也有違反勞基法工資未全額給付的規定，依法可裁處2至100萬罰鍰。

陳瑞嘉說，由於疫情日漸嚴峻，後續將要求勞動檢查處透過電話與公文，提醒公司上述作法有違法之嫌，應即時對內修正說法，屆時員工如因染疫遭扣發年終，可運用「勞檢立即GO」提出檢舉，或申請勞資爭議調解，讓勞工局來幫忙討公道。

陳瑞嘉進一步解釋，勞基法第29條規定，事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利，此即為所謂「年終獎金」的來源基礎。違反該條規定目前雖無罰則，不代表勞工在民事上沒有請求的權利。

對於此議題，市長侯友宜侯稍早受訪時也表示，資方這個做法上是不好的，因為在疫情嚴峻的時刻，資方跟勞方要互相體諒跟包容，尤其資方更應該好好照顧勞方，大家共體時艱。

另外，陳瑞嘉也提醒，目前已屬第三級疫情警戒，雇主如為避免員工染疫致影響營業，宜適當分流安排員工出勤，包括居家上班，並遵守疫情指揮中心所提供的「企業因應新冠肺炎疫情持續營運指引」。若雇主未根據營運型態採取適當的因應措施，只是一昧要求勞工依約出勤，勞工因而罹患新冠肺炎，即屬職業災害，雇主應負擔職災補償責任，如有過失，甚至須負擔侵權行為損害賠償責任。