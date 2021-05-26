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泡水16小時…她低頭見「蒸蛋腳皮」皺到變灰！　網狂問1問題

▲▼國外女網友的腳浸水16小時，皮膚泡皺。（圖／翻攝自抖音）

▲女網友宣稱，雙腳泡皺後的膚色變灰。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女網友前陣子上網求助，稱自己不小心在浴缸待上16個小時，腳部泡到皺起來，膚色甚至因此變灰。這段影片上傳至抖音平台後，雙腳泡皺的特寫畫面引發熱烈討論，但大批網友更關切的是，為何她會在浴缸待上那麼長一段時間。

@msdanalee

What an accidental 16hr bath looks like! helpppppp ##nyc ##fypシ ##feet ##feetpose ##viral

♬ Twerkulator - City Girls

太陽報報導，抖音用戶@msdanalee日前分享一段6秒畫面，可見畫面中的女子腳部浸水泡皺，皺褶處自腳底蔓延至腳背，就連腳趾也出現一樣的狀況，膚色也變灰。她直說，「不小心洗了16個小時的澡，我的天啊」、「請問要怎麼快速讓我的腳恢復原來的樣子」，但並未說明為何會在浴缸裡待那麼久。

這段畫面隨即引來大批網友熱烈討論，觀看次數現已衝破44萬，留言數也有900多則。

但除了腳泡到皺起來的畫面令人感到震驚外，網友更關切的是，在浴缸泡水待上16小時的行為實在難以理解，「通常半個小時到40分鐘水就涼掉了，妳在裡面幹嘛」、「等等，泡了16個小時怎麼會是不小心的」、「16小時？如果真的是不小心睡著那可以理解，但睡了超過9個小時是？」

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