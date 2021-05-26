三級警戒到614！老闆令「員工全部資遣」　蔣萬安痛心發聲

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

指揮中心25日宣布全台疫情3級警戒延長至6月14日，讓餐飲、旅遊業等恐陷入失業窘境，有老闆實在撐不下去，決定資遣全公司的員工，許多勞工因此失業。對此，國民黨立委蔣萬安感到相當痛心，並向政府喊話，要求政府儘快研擬並提出具體的紓困方案，另外，防疫照顧假也要給予防疫津貼。

蔣萬安表示，越來越多行業的民眾跟他反應，在防疫措施下，許多行業受到這波疫情嚴重衝擊，勞工跟雇主都陷入「無薪假」、「沒有收入」的 經濟困境。

因此，蔣萬安詢問勞動部，這段期間的「無薪假」是否違法，勞動部回應「停工原因因屬於不可歸責於勞雇任何一方，停業期間之工資得由勞雇雙方協商約定」。

蔣萬安認為，勞動部的說法「簡單地說，因為是政府法令要求停課，雇主可以不給薪並沒有違法。」

他強調，雇主配合防疫政策停業停班，不發給勞工薪水固然可以理解，但這波疫情來的真的太快，範圍又廣，衝擊比去年嚴重數，27日就要就要進行特別條例及紓困預算的黨團協商，他呼籲政府儘快研擬並提出具體的紓困方案。

蔣萬安建議，對於三級警戒受創嚴重的產業，例如百貨零售業、餐飲業、安親班補習班老師、藝文業、團膳業、旅遊觀光、健身房等業者，提供紓困、無息或低利貸款方案以及賦稅減免等措施。

此外，他表示，對於上述受影響的產業勞工、自營作業者、弱勢打工族給予紓困補助津貼，防疫照顧假也要完成修法並給予防疫津貼。

▼國民黨團紓困預算10大訴求。（圖／國民黨團提供）