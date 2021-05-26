重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保：別急著躺床

▲病毒會在衣物上停留，因此勤洗手、返家趕緊脫衣清消最保險。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

全台本土確診數已突破4000例！指揮中心昨（25）日更宣布將全國第三級警戒延長至6/14。除了加強自身手部清潔、戴好口罩外，重症醫師黃軒也指出，衣物上會滯留許多病毒及細菌，且研究發現，新冠病毒在紡織物上的壽命通常短於72小時，但也取決於織物的原料為何。而綜觀全身，有2個部位最容易沾染到病毒。

重症醫師黃軒曾在《黃軒醫師說：COVID19 下 ：你身上汙染的衣物》一文中引述研究指出，2015一項由波蘭專家發表於國際期刊的研究發現，在不同紡織材質下，其微生物沾汙程度不同。而美國專家Robert Amler則認為，新冠病毒滯留在衣服上的時間長短，與衣服的細孔多寡較有關；美國急診醫師Dr Janette認為，相對較不透風的材質如：聚酯纖維、彈性人造纖維，易使微生物活躍黏著。

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▲出門在外到處都有沾染到病毒的機會，因此一回家先脫衣清潔可自保。（示意圖／pakutaso）

黃軒說，新冠病毒以飛沫傳播，此外以手指沾黏未乾的病毒飛沫，沒洗手又觸摸自己的眼口鼻，該途徑為「接觸感染」。因此他呼籲，回到家時應立即將衣褲、外套脫掉清洗，「不要再丟入衣櫃中了」，原因在於出門工作時穿的衣服，都容易於坐在辦公室、在電梯內、大眾交通工具等處，沾染到病毒或任何微生物，「這在擁擠的城市是很常見的現象，不要太驚訝。」

黃軒點名「最容易沾到的衣物部位」就是裙子和褲子，因為會在公共場所坐下即增加臀部處的衣物沾染到病毒；再來則是衣服的袖口和手肘，因為在拿取物品、和人與物品接觸時會不經意的摩擦到。所以他再三強調，回到家千萬不要穿著上班的衣物坐在沙發上或躺在床上，都是讓外來微生物入侵家中的危險動作。

▲回到家就累癱躺床，病毒恐到處沾染。（示意圖／取自免費圖庫pexels）