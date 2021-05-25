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社會 社會焦點 保障人權

台中居酒屋「帆布封店」...一轉身霓虹燈閃爍！警逮9人群聚還K歌

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方發現居酒店業者違反防疫禁令，偷偷營業。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

隨著國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒，全面禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，但台中市第五警分局25日清晨於北屯區環中路上，發現一家居酒屋仍以帆布掩蓋店面偷偷營業，入店察看後發現包含業者共有9人在內，甚至有客人未戴口罩，儼然成為防疫破口，警方立即開立紀錄表並移請主管機關依法裁罰，最高可罰30萬元。

台中市第五警分局表示，四平派出所警員呂孟淳、周嘉宇25日清晨4時許接獲民眾報案，稱環中路某間居酒屋有違反防疫禁令情形，警方抵達現場後看見居酒屋以帆布掩蓋店面，但店內卻傳出歌唱聲，入內察看後發現室內霓虹燈閃爍，連同業者共有9人在場。

警方進入店家後，客人相當慌張，但桌上擺放的小吃、酒類及歡唱用的麥克風卻來不及收拾，甚至有部分的客人還未戴口罩，顯有繼續營業及違法群聚情勢，警方現場立即開立紀錄表，將依違反防疫規定配戴口罩、禁止室內5人以上群聚、禁止現場飲食、店內未落實實聯制等4項規定，移請市政府相關事業主管機關裁處。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲桌上擺放的酒類、小吃來不及收拾。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第五警分局長林沐弘表示，疫情警戒第三級期間，全民應共體時艱遵守防疫措施，減少非必要之外出及活動，出門務必戴好口罩，並呼籲業者切勿以身試法，若有發現違反相關防疫規定，將蒐集相關事證移請主管機關裁罰，可罰6至30萬元。

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