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糗了！哈利王子抱怨爸爸「從未陪他騎單車」　6歲舊照出土秒打臉

▲▼哈利與梅根接受專訪，爆料透露王室充滿種族歧視，引起女王極度關注。（圖／路透社）

▲哈利與梅根3月接受歐普拉專訪，爆料透露王室充滿種族歧視，引起極大關注。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於3月份接受美國知名主持人歐普拉專訪，其中哈利提到，在美國他可以在戶外和兒子亞契（Archie）一起散步、騎自行車，這是他兒時未曾有過的體驗。如今，英媒挖出1990年他與父親查爾斯王儲（Prince Charles）共乘腳踏車的舊照，打臉哈利。

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根據英國《太陽報》報導，哈利王子3月接受歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時提到，在美國有個戶外空間和亞契一起散步、全家一起遛狗是很棒的事，「對我來說最棒的是把兒子放在嬰兒後座上，帶著他騎腳踏車，這是我年輕時從未做過的事情。」然而，早在1990年，當時年僅6歲的哈利就曾與父親查爾斯王儲一起在桑德令罕（Sandringham）王室私人莊園中，共乘一台自行車。

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報導提到，在這張舊照中，6歲的哈利坐在父親的自行車後座，而哥哥威廉王子（Prince William）則是單獨騎著一台自行車。另外，1989年6月查爾斯王儲與黛安娜王妃（Princess Diana）帶著哈利與威廉至英國西南部特雷斯科島（Tresco）度假，當時4人也一起騎了自行車。再往前一年的1988年，一張黑白照片顯示，查爾斯王儲在巴摩拉城堡（Balmoral Castle）騎腳踏車，拉著坐在推車上的4歲小哈利。

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▲▼英國哈利王子（Prince Harry）聲稱從未與父親騎過單車，但查爾斯王儲與黛安娜王妃1989年就曾帶2個兒子一起騎車。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子（Prince Harry）聲稱從未與父親騎過單車，但查爾斯王儲與黛安娜王妃1989年就曾帶著2個兒子一起騎車。（圖／達志影像／美聯社）

此前，哈利王子堅稱，接受歐普拉專訪是為了用最有同情心的方式（the most compassionate way）讓自己與家族之間留下和解空間，其中說的都是真相，儘管這些消息可能令人震驚，但他相信仍有機會可以修補和家人的關係，「訪談是真實、真誠的，且希望能分享我們所知的那些，與世界各地的人有關的經歷，儘管我們擁有獨特的特權地位。」

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