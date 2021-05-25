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幻象F1墜毀內華達州　住宅區竄黑煙飛行員殉職

▲▼內利斯空軍基地。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

▲內利斯空軍基地。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國一架幻象F1戰機於當地時間24日下午2時30分左右，在內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）附近的住宅區墜毀，有目擊民眾拍下戰機墜毀地點冒出濃濃黑煙的畫面，戰機所屬公司隨後證實飛行員在事故中喪生，目前正在調查具體事故原因。

據Air Force Times報導，這架戰機是由美國一間航空服務公司達肯（Draken）持有和運營，幻象F1戰機負責執行紅旗訓練演習的任務，是空軍訓練的一部分。

達肯在一份聲明中表示，「我們向受此事件影響的民眾與家庭致上關心和祈禱，我們竭盡所能地提供他們所需的幫助，並且正與聯邦、內華達州和地方政府密切聯繫中。」

美國國家安全運輸委員會（National Transportation Safety Board）正在調查該起事故，預計在兩週內發布初步的調查報告。內利斯空軍基地發言人麥加里中校（Lt. Col. Bryon McGarry）也表示，「多位聯邦政府官員與救難人員都在現場，事故正在調查當中。」

據《三立新聞網報導》，由於事故發生地點鄰近住宅區，事發當下有許多民眾聽到巨響，紛紛出來查看，目擊者雷耶斯（Alex Reyes）透露，黑煙從對街的房子旁邊竄出，消防員5分鐘後就出現了。另一位居民布拉金（Eugenia Brackeen）也表示，飛機墜毀的聲音大到蓋過電視，不久之後就看到消防車陸續開進社區。

內利斯空軍基地位於內華達州南部，距離拉斯維加斯市區東北約12.8公里，佔地約56.7平方公尺。

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