幻象F1墜毀內華達州　住宅區竄黑煙飛行員殉職

▲內利斯空軍基地。(圖/翻攝自U.S. Air Force)

實習記者黃品臻/綜合報導

美國一架幻象F1戰機於當地時間24日下午2時30分左右,在內利斯空軍基地(Nellis Air Force Base)附近的住宅區墜毀,有目擊民眾拍下戰機墜毀地點冒出濃濃黑煙的畫面,戰機所屬公司隨後證實飛行員在事故中喪生,目前正在調查具體事故原因。

據Air Force Times報導,這架戰機是由美國一間航空服務公司達肯(Draken)持有和運營,幻象F1戰機負責執行紅旗訓練演習的任務,是空軍訓練的一部分。

達肯在一份聲明中表示,「我們向受此事件影響的民眾與家庭致上關心和祈禱,我們竭盡所能地提供他們所需的幫助,並且正與聯邦、內華達州和地方政府密切聯繫中。」

美國國家安全運輸委員會(National Transportation Safety Board)正在調查該起事故,預計在兩週內發布初步的調查報告。內利斯空軍基地發言人麥加里中校(Lt. Col. Bryon McGarry)也表示,「多位聯邦政府官員與救難人員都在現場,事故正在調查當中。」

據《三立新聞網報導》,由於事故發生地點鄰近住宅區,事發當下有許多民眾聽到巨響,紛紛出來查看,目擊者雷耶斯(Alex Reyes)透露,黑煙從對街的房子旁邊竄出,消防員5分鐘後就出現了。另一位居民布拉金(Eugenia Brackeen)也表示,飛機墜毀的聲音大到蓋過電視,不久之後就看到消防車陸續開進社區。

內利斯空軍基地位於內華達州南部,距離拉斯維加斯市區東北約12.8公里,佔地約56.7平方公尺。

We are aware of an incident involving an aircraft associated with Nellis Air Force Base. We will provide updates as they become available.