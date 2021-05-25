結婚10年「看報紙」發現好老公是渣男　女震驚：和小三生了2個

▲女因為看報紙發現丈夫外遇。（圖／翻攝自TikTok／aaddison01）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子和丈夫結婚長達10年，原以為2人的感情會細水長流，沒想到看報紙時意外發現對方有另外一個家庭，還和小三生了2名孩子，讓她最後決定結束這段婚姻，誇張的故事也在TikTok上獲得22多萬人次點閱。

擔任女護士的艾美(Ami Addison)近來拍影表示，自己居然是透過「報紙」發現丈夫外遇，事件發生在他們結婚10周年前1周，她在辦公室看報紙時，上面刊登的出生兒公告中意外看到丈夫名字，「丈夫的名字很特別，所以我知道就是他，查了醫院網站發現，他和一名女子幾天前生了一名男嬰，不只如此，他們大約一年前也生了一名女嬰」。

艾美後來在其他影片中解釋，自己之前曾有過其他婚姻，和現任丈夫一同養育3名小孩，雖然不是和對方所生，但對方一直視如己出，沒想到以為的完美丈夫竟然會背叛她，小三明知道自己愛的是人夫卻完全不在意，所以她決定離婚，「事後回想起來，其實婚姻中曾發現許多警訊，但我都選擇忽略」。

艾美離婚後，前夫仍繼續追求希望能夠復合，不過她發現對方其實還和小三在一起，而且同時還有另外一名交往3年的女友，讓她徹底對前夫死心，現在已經再婚並且擁有幸福的婚姻。超曲折的故事讓網友留言，「一個男人同時擁有2個完整的家庭，他是怎麼辦到的」、「這個故事太可怕了」。