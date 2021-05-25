延長停課到6／14　這裡群聚上千人求助

▲美國奧運基地的運動科學訓練專家Dr. Sato表示，運動員貿然中斷訓練，肌肉質量馬上受影響。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／台北報導

疫情大爆炸，各級學校延長停課到6月中，家長圈一片哀鴻遍野之外，還有一群基層教練、選手與家長們在防疫期間的訓練安排，面臨嚴苛考驗。目前，棒球、籃球、田徑、羽毛球、排球、游泳、跆拳道等各種運動項目的擁護者，已聚至臉書社團「基層運動隊伍線上體能課」，跟著線上體能課、照表操課。

根據體育署與大專體總的資料統計，全台小學、國中、高中、大專院校等基層運動隊伍超過5000隊、學生運動員至少5萬人，在學校、運動場館、運動設施暫時關閉後，場地與器材皆受限，訓練規劃受到嚴重影響。

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運動員的訓練為何不能中斷？《ETtoday新聞雲》採訪曾服務於美國奧運基地的運動科學訓練專家Dr. Sato（佐藤公威博士），他指出，運動員的訓練強度高，若平時規律的訓練量驟減，肌肉質量減少的速度，將會比一般人還快。

他再以國際運動科學訓練研究說明，用來產生力量的快縮肌，若面臨訓練不足的情況超過2週，就會開始驟減，受影響的首當其衝是速度型運動員，如：短跑選手；而慢縮肌的減少則是影響耐力型運動員，如：鐵人三項，只要超過6週沒訓練就會產生退化效應。

Dr. Sato進一步提醒，這是一個嚴肅的課題，目前雖然因疫情造成所有賽事活動延後，一但疫情緩和、賽事活動恢復舉辦，這些運動員在肌肉質量受影響後未恢復的情況下，貿然參加比賽，非常容易產生運動傷害，影響所及是其運動生涯。

體能課程影片一貼出，有不少家長分享並大讚：「可以訓練，還順便學英文！」棒球教練蔡先生指出，「運動員最需要安全和不受傷的體能訓練，尤其是青少年選手。」家長宋先生表示，Dr. Sato不藏私的分享帶多珍貴經驗與知識，內容份量十足還很實用。」

