「破壞台灣一日生活圈」金門快篩站不到24hr遭撤銷　陳時中曝原因

▲金門快篩站被拆除，縣長楊鎮浯發飆 。（圖／記者林名揚攝）

記者嚴云岑／台北報導

金門縣政府原要求24日起搭機前往金門的民眾，須提供3天內新冠肺炎檢驗陰性報告，否則須當場配合快篩，不到24小時遭指揮中心以違法為由撤銷公告，並拆除快篩站，讓縣長楊鎮浯當場發飆。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，有收到金門縣公文，但該作法會造成區隔，如果大家都執行的話，台灣一日生活圈會遭破壞。

楊鎮浯上午現身金門航空站，直言台灣本島只剩一個縣市零確診，以近期出現確診案例的縣市來看，幾乎都是自熱區返回的鄉親，造成當地防疫缺口，也是金門希望做快篩的初衷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊鎮浯也拿出公文，指出早在17日行文至中央流行疫情指揮中心，建請在台灣端的國內機場設置快篩站，如果中央無法配合，請同意在金門尚義機場入境處設置快篩站，但中央完全沒有回應。

陳時中下午在記者會中表示，金門縣政府是有發函來，也有在防疫會議中提出相關建議，在函中提到「持三日內登機陰性證明，才能登機赴離島」，當時在指揮中心會議就有說明，這並非理想方式，會造成一個區隔，若大家都共同執行的話，台灣一日生活圈會遭到破壞。

「不過他講的也沒有錯。」陳時中提到，在防疫上的確希望人流不要造成防疫壓力，但在防疫上希望手段不要這麼強硬，因此指揮中心大多不同意金門手段，還有待與專家研議。

陳時中補充，昨天金門發的公告是要求設快篩站，並規定未持三日內陰性報告就要做快篩，金門縣是引用傳染病防治法第37條行使地方責權，不過在同條第3項就寫得很清楚，在指揮中心成立期間，一切要依照指揮官辦理，金門縣在程序進行公告上與法不合，才會依法撤銷公告。