暖送800副「護目鏡」！百家眼鏡行挺醫護　4步驟免費領

▲百家眼鏡行齊心挺醫護。（圖／「SO Eyewear-搜鏡王」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

國內本土疫情升溫，醫護人員總站在第一線守護國人健康，「SO Eyewear-搜鏡王」召集了超過100間眼鏡店家免費發送護目鏡，齊心挺醫護。雖然首波的1200副護目鏡已經發放完畢，不過在緊急詢問廠商後，又加碼800副，需要的醫護人員都可以私訊粉專領取。

「SO Eyewear-搜鏡王」召集了全台超過100間眼鏡店家齊心挺醫護，以「一店一愛心」的概念出發，希望能替醫護人員打氣。此次「免費領取護目鏡」的首波活動提供了1200副供醫護人員索取，由於登記數量很快就額滿，因此主辦方在緊急詢問廠商後，再加碼800副，於今（24）日下午3點開始登記。

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▲一張證件可領2副護目鏡。（圖／「SO Eyewear-搜鏡王」授權引用）

索取流程：

1.私訊「SO Eyewear-搜鏡王」粉專

2.拍攝醫護人員證件並傳給粉專

（一個證件發放2副，不能代領）

3.確認證件後將會收到表單，須填寫收件資訊

（收件者姓名要與證件相符）

4.填寫完畢後要回覆「已填完」，確認完畢後才算登記成功

「SO Eyewear-搜鏡王」強調，所有程序均由他們負責，欲索取的醫護人員不用到店家，只要有收到「確認」的訊息，他們就會直接寄送，「減少人與人的接觸，也方便醫護人員。」

「SO Eyewear-搜鏡王」粉專

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