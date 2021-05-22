快訊／侯友宜不甩綠營圍剿！祭出科技疫調追足跡劃2熱區





▲侯友宜成立熱區防疫中心。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

近日民進黨被質疑圍剿新北市長侯友宜，並使出「拉柯打侯」戰術，撒網式攻擊新北市府各項決策。侯友宜沒因此受影響，反在22日一早宣布板橋、中和成立「熱區防疫中心」，以科技疫調追蹤足跡，並啟動為期3天的強化三級防疫措施。

本土疫情爆發始終未趨緩，外界將矛頭指向中央防疫不力，錯失過去一年的整備良機。不久後，民進黨市議員、立委開始帶風向，朝侯友宜全面發動攻擊，批評其落後部署、裝忙、瞎忙、製造恐慌等，更質疑市府沒防疫旅館數六都倒數、篩檢站太慢才釀成疫情惡化，全遭市府數據打臉。觀戰網友引用侯友宜的話狠酸，綠營「有步驟、有策略、有方向」的抹黑侯市府，為即將來臨的大選累積戰功。

新北市府沒受輿論影響，侯友宜上午宣布，明起啟動5項防疫措施，加強圍堵本土疫情擴散，包括規劃設置機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導。

熱區範圍以科技疫調分析確診者足跡與疫情熱區劃定，涵蓋板橋區文聖里、龍翠里、忠翠里、嵐翠里、青翠里、懷翠里、松柏里、華翠里、文翠里、松翠里、港嘴里及福翠里等12里，約5萬3000位市民受關懷與規範。

中和區熱區則涵蓋中原里、碧河里、福真里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約4萬5000位市民受關懷與規範。

侯友宜說明，新北市結合消防局、警察局及衛生局跨局處專業，運用科技將新北確診人數及疫調足跡進行交叉比對，並自行政區域圖疊加熱度後，依街道及巷弄連通性，劃定出板橋區及中和區熱區範圍。

侯友宜說，這段期間務必以低度活動、避免人群接觸為原則。自5／23至5／25止，民政系統將於熱區範圍啟動強化三級防疫措施，由板橋區長范姜坤火及中和區長賴俊達擔任指揮官，成立熱區防疫中心，置衛生組、環保組、警政組、宣傳組及作業組等編組強化防疫工作。

另外，因應疫情快速變化，熱區劃定範圍每3天進行滾動調整，範圍內規劃設置機動篩檢站，進駐醫護及志工，由衛生組協助快篩陽性及居家隔離民眾就醫或醫療諮詢事宜；警政組則加強熱區巡邏頻率，交通疏導、防止滋擾情事，並加強查察賣場有無實行人流管控、實聯制、戴口罩、隔板設置及梅花座等防疫規範。

同時，動員中和與板橋區公所、里鄰長及巡守隊執行物資整備及防疫宣傳導，規劃熱區路線進行高頻率關懷，勸導民眾儘速返家，避免不必要外出，並在範圍內多點設置防疫標語布條及告示牌，以走動式宣導方式提升市民的憂患意識。

此外，環境消毒尤為疫情熱區重中之重，侯友宜特別指示，除居檢及居隔者的垃圾清運服務，環保組更要於熱區範圍劃定期間內完成該區塊全面大清消，並增加消毒頻率，徹底消滅病毒。