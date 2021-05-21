彰化確診8成與她有關！水果家族成箭靶　鄉親氣炸：破病還趴趴走

▲彰化葡萄家族多人確診，足跡廣泛。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

全台本土疫情爆發，彰化確診人數達69例，其中的「水果家族」被當成目標不斷攻擊，淪為眾矢之的。甚至還有80多歲的老翁開著電動車，跑到快篩站，不是為了受檢，就為了痛罵「水果媽媽」一頓，離奇事件讓人搖頭。

依據21日公布的資料，彰化縣共有69名確診者，最早確診的是賣水果的母女，後續出現的案例當中，超過8成與水果家族有關，導致家族淪為眾矢之的。當地民眾指出，許多長輩對水果家族指指點點，甚至還說「很夭壽」、「破病了還在趴趴走」，語氣充滿不滿。

甚至還有80多歲的老翁開著電動車，跑到溪湖快篩站，卻不接受篩檢，只是在場痛罵水果媽媽，時間長達10分鐘，最後是被現場醫護、民眾拉住，才完成採檢。

▼老翁開著電動代步車，跑到快篩站罵人。（圖／《東森新聞》）



對此，水果媽媽的兒子也出來抱屈，媽媽只是為了做生意，北上萬華賣水果，如今落得如此下場，自覺對不起社會，「我就不懂葡萄家族是做錯了什麼事，市政府的問題、沒有控管好嗎？」

也有家屬提到，水果媽媽做生意相當辛苦，清晨採完水果，當天就要開車北上，2天內要賣完，接著才能回家，為了生活常常在車上過夜，工作相當勤奮，希望民眾能多點同理心。

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