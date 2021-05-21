淡水飯店成「集中檢疫中心」即日啟用！僅收治輕症確診者　

記者羅婉庭／新北報導

雙北確診病患持續增加，為舒緩醫療壓力，分艙分流讓確診者及時得到照護，新北市快速率先徵用飯店轉型設置集中檢疫中心，21日上午8點起完成進駐，共有183床，優先收治新北市無症狀或輕症病患。





▲新北徵用飯店作為集中檢疫中心。（圖／衛生局提供）

中央5月20日透過第一次全國會議指示地方可開始徵用並提高集中檢疫場所設置，希望把醫院病床留給中、重症的患者。新北市已於之前就積極徵用成立集中檢疫中心收治輕症及無症狀患者，同時社區篩檢站快篩陽性案也一律先行護送到該集中檢疫中心。新北市快速完成啟用飯店設置集中檢疫中心，讓陽性個案能及時分流，以有效阻斷疫情傳播。

新北市衛生局表示，新北市集中檢疫中心是第一個依照中央公布嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所工作指引，徵用飯店設置的集中檢疫中心，設有醫療組，由專業醫護團隊進駐，後勤組則由飯店的團隊負責入住、食宿、提供物資及環境衛生等事項，安全組則由新北市警局及保安警察負責維安及交通安排等工作。

疫情蔓延，考驗全國的篩檢、醫療量能，防疫量能提升刻不容緩，新北市集中檢疫中心目標收容無症狀或輕症個案，讓篩檢出的個案有更好的收入安置處所，及時給予適切的醫療服務，同時舒緩確診個案湧入醫院的壓力，讓醫療體系能更專注重症個案照護。