振興醫院爆員工被老公傳染疫！院方回應接觸醫護採檢續隔離

▲振興醫療財團法人振興醫院。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情大爆發，《ETtoday新聞雲》接獲爆料指出，振興醫院備物室員工染疫，支援醫護接觸過染疫員工，卻被要求繼續上班，下班才能採檢，質疑院方讓員工暴露於風險中。對此，振興醫院回應，確診員工是在居家隔離期間染疫，院方為了保險起見，已匡列11名密切接觸者採檢，一採均陰性，今（21）日也會針對4名非密切接觸者進行採檢。

爆料指出，振興醫院一樓備物室一名員工丈夫確診，後來該員工也染疫，醫院雖匡列同樓層員工不得上班，但改派樓上醫護前往支援。今日有醫護調閱監視器發現，儲備室確診員工與支援醫護有所接觸，接觸者想去採檢，卻被要求回到工作崗位，質疑院方枉顧員工健康。

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振興醫院回應，的確有一名供應中心女員工確診，但因為是其丈夫先驗出陽性，5/16收到確診通知前，已在家中隔離，院方當日也即時匡列同辦公室的11名密切接觸者進行PCR檢驗，一採結果都是陰性，但為了安全起見，還是要求居家隔離。

院方表示，因為供應中心人手不夠，醫院的確原本有意從同單位內調派醫護人員支援，但因醫療量能降載之故，調派人員支援一事便沒有實施，所以並未與染疫員工有所接觸，今日也會對同辦公室4名非密切接觸者進行採檢。