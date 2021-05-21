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陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦人台商賀光啟重出江湖

▲▼陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦台商賀光啟重出江湖。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

▲「呷哺呷哺」在香港上市，創辦人賀光啟親自敲鑼。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸知名火鍋品牌「呷哺呷哺」21日宣布，由於子品牌表現未達到董事會預期，解除行政總裁趙怡職務，並由創辦人、董事會主席、執行董事賀光啟擔任新任行政總裁。

賀光啟出生於桃園，90年代前往中國大陸發展，將台灣當時非常流行的小火鍋引入，於1998年在北京成立了「呷哺呷哺」，迅速獲得大陸消費者喜愛，在大陸各省開設了超過千家門店，並成功於2014年在香港上市。

「呷哺呷哺」近年也力求轉型，開設了融合手搖飲的「湊湊」，主打高單價的「in xiabuxiabu」等火鍋子品牌，分別鎖定年輕族群及白領族群。

▼「呷哺呷哺」1998年於北京成立，主打「一人一鍋」的商業模式。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

▲▼陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦台商賀光啟重出江湖。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

但新冠疫情爆發後，「呷哺呷哺」及旗下子品牌的經營大受衝擊，「湊湊」的CEO張振緯4月16日因個人原因離職，「呷哺呷哺」的行政總裁趙怡也在5月20日被解職。

相較於張振緯是以個人因素離職，趙怡離開的原因直接被指出是「公司若干子品牌表現未達董事會預期」，顯示趙怡先前所規劃的轉型之路並不順利，尤其是「in xiabuxiabu」的高價路線可能遭到了極大的挫折。

隨著兩名高層的相繼解職，「呷哺呷哺」主品牌和「湊湊」子品牌的主要經營權現在都回到創始人賀光啟身上，其未來動向也備受關注。

此外，「呷哺呷哺」在港股的股價近期表現也非常慘澹，今年2月11日達到27.15港元的歷史高點後，便開始一路下跌，甚至遭到腰斬，截至21日只剩11.36港元。

▼「呷哺呷哺」近年積極轉型，推出眾多子品牌。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

▲▼陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦台商賀光啟重出江湖。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

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