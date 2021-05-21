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新垣結衣閃婚...日IT社長「失戀無心工作」！　帶頭放員工療傷假

▲新垣結衣與星野源閃婚。（圖／翻攝自IG@aragakiyui_fanspage）

▲新垣結衣婚訊傳出後，讓許多男粉絲大呼「失戀」。（圖／翻攝自IG@aragakiyui_fanspage）

記者王佩翊／編譯

主演知名日劇「月薪嬌妻」的女主角新垣結衣19日閃電宣布結婚消息，而對象正是同劇演員星野源，爆炸性消息震驚全球粉絲，許多男粉絲更是因此陷入「失戀」。日本就有一間IT企業的社長直接以女神結婚的名義，在公司內部發布公告，讓無法集中精神工作的員工們在520當日可以有特別休假「好好療情傷」，就連他本人也直接在推特喊話，「我明天要休假！」

事實上，IT公司「AXIA」社長米村步先前就以提供員工優良福祉聞名，該公司更是主打「日本加班最少的IT企業」，此次則是直接給員工「療傷假」，讓網友大讚是超棒社長。事實上，米村步本人就是新垣結衣的粉絲，因此在新垣結衣與星野源19日公布婚訊時，他本人雖然馬上在推特發文道賀，但同篇貼文中也直言，「我明天要休假」，搞笑行徑引發網友共鳴。

 ▲▼新垣結衣星野源結婚！日本科企社長帶頭放假 與員工齊「療情傷」。（圖／取自推特@yonemura2006）

▲米村步讓員工大放「療傷假」。（圖／取自推特@yonemura2006）

讓網友與員工們都沒想到的是，在短短不到一小時後，米村馬上在推特上貼出一張公司內部公告，上面直接寫著，「由於新垣結衣結婚，導致無法專心工作，因此提供同仁特別休假一天。」休假日是5月20日，適用對象更是搞笑寫著，「新垣結衣的粉絲」。

該篇貼文一出隨即引發網友熱議，許多媒體更是爭相報導。米村步在接受新聞節目《ABEMAヒルズ》採訪時表示，「在發出公告的當下其實沒有想太多，只是覺得粉絲們應該無心工作了。」他也自爆是新垣結衣的粉絲，「高中的時候曾經在電視廣告上看過新垣結衣，從那之後就一直很喜歡她，已經很長一段時間了。」

▲▼新垣結衣星野源結婚！日本科企社長帶頭放假 與員工齊「療情傷」。（圖／取自推特@yonemura2006）

▲新垣結衣閃婚星野源。（圖／取自推特@yonemura2006）

當被問到聽到婚訊時是什麼感覺時，米村只說，「嗯...當下覺得...啊，還是來了啊。」而記者也好奇是否真的有員工請了「療傷假」，對此，米村表示，520當天的確有幾名員工請了特休，但是因為根據公司規定，員工請假不需要說明理由，因此也不確定大家是否真的是因為「失戀」請假。

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