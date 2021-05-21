老闆自主關店！理由竟是「疫情升溫+新垣結衣結婚」雙重打擊崩潰了

▲老闆停業超爆笑。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

國內情持續拉警報，全台升三級警戒，許多店家紛紛取消內用，僅提供外帶服務，有些店家甚至直接停止營業，不少網友貼出店家停止營業的公告，老闆們創意十足，幽默風趣的公告內容笑翻許多人，但總而言之，老闆們停業的原因都是「怕爆疫情」。

網友們在臉書「路上觀察學院」貼出店家的停業公告，有老闆寫道「由於疫情嚴重，老闆掛了就沒人烤肉了，因此等疫情退去，老闆再看啥時能開，俗辣老闆上」，另外也有老闆表示「老闆怕死，回家耍廢，進行人與人之間的連結」。

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▲▼老闆們創意十足。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

然而，日本女星新垣結衣19日無預警宣布與合作《月薪嬌妻》星野源閃婚，有老闆承受不住打擊，悲傷貼出公告寫道，「茲因應新垣結衣結婚，老闆受不了打擊崩潰，喪失工作能力，無法處理生魚片」。網友們則笑說，「老闆只好狂複習D槽的另一個結衣」、「老闆你可以出星野源套餐，隨餐附贈星野源照片跟一罐水果醋，生魚片：千刀萬剮星野源、炸物：油炸星野源、串燒：火烤星野源」。

另外也有老闆為了宣導保持安全距離，餐點盡量都選用外帶，避免客人內用用餐造成防疫上的漏洞，特地在餐桌上寫上超複雜的數學題目，表示「解開的人才能坐」。網友們笑說，「好吧，我罰站」、「數學系請支援解題」、「我一輩子都坐不到」、「要是真的解開，然後很帥的坐下去感覺不錯」。