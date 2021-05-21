美股收紅終結連3黑　道瓊上揚188點！台積電ADR漲0.78%

▲美股今天反彈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約20日綜合外電報導

華爾街股市主要指數連3天下跌後，今天在科技股漲勢支撐下回彈。而美國每週失業救濟申請數據，創下疫情導致經濟衰退以來的新低，也提振了投資人的士氣。台積電ADR漲0.78%、收113.28元。

道瓊工業指數上揚188.11點或0.56%，以34084.15點作收。

標準普爾指數上漲43.44點或1.06%，收4159.12點。

科技股那斯達克指數勁揚236.00點或1.77%，收13535.74點。