　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新冠肺炎疫情升溫　打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

▲▼新冠肺炎疫情升溫　打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？（圖／黃立民教授提供）

圖、文／黃立民醫師提供

現職：台灣大學醫學院兒童醫院院長、台灣感染症醫學會名譽理事長、台灣大學醫學院小兒科及台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所特聘教授
專長：兒童感染學分子病毒學疫苗學

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，單日確診人數創新高，引起民眾恐慌。雙北果斷宣佈各級學校停課不停學，昔日熱鬧的街頭，也難得出現門可羅雀的景觀。在此同時，各大醫療院所也已暫緩公費及自費新冠肺炎疫苗的接種。

台灣感染症醫學會名譽理事長，同時也是台灣大學醫學院兒童醫院院長的黃立民教授說，「台灣一直是新冠肺炎的防疫優等生，第一次出現單日有這麼多確診病例，緊張是在所難免的，但不用到恐慌的地步。因為台灣戴口罩、勤洗手的順從率，目前是非常高的。而且大家對新冠肺炎的警覺性，都被拉到非常高。現在外面的餐廳、馬路上，人都非常少，自動做好社交隔離的行為非常普遍，大家繼續維持這樣防疫新生活，有疫苗趕快去打，還是有機會力挽狂瀾。」

不管有沒有打過新冠肺炎疫苗，只要是年長者，或是患有慢性腎病、肺阻塞、心臟病、糖尿病、肥胖等等嚴重肺炎的高危險群，都可優先考慮施打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗。

根據發表在《傳染病學報》（The Journal of Infectious Diseases）的一項囊括531,033名，65歲及以上年長者的研究指出：施打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）對年長者的新冠肺炎感染有保護作用。23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPSV23）則沒有看到這個效應。

黃立民教授說，「這個研究做了年長者，有打跟沒有打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，被診斷新冠肺炎、因新冠肺炎住院、重症的比較，結果發現有打比沒有打的年長者，不管在被診斷新冠肺炎感染、住院、重症和死亡上，都減少三成五。這代表細菌感染，在新冠肺炎感染的過程中，可能也扮演一定的角色。如果能夠阻斷細菌感染，就算感染新冠肺炎，也可能因症狀較輕微，可以減少被診斷出來或是被抓去住院的機會。即使要住院也比較不會重症、死亡。」

「這個研究也是告訴我們，就算來不及打新冠肺炎疫苗，或是已經打了新冠肺炎疫苗，再打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，還是會有幫助。尤其在台灣新冠肺炎疫苗，還不是那麼充足供應的時候，如果很擔心新冠肺炎，直接打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗是有幫助的。若是已經打過新冠肺炎疫苗，也還是可以再打肺炎鏈球菌疫苗加強保護。」

這個研究，也同時比較了13價結合型肺炎鏈球菌疫苗跟23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。對於新冠肺炎感染有保護作用，只有在打過13價結合型肺炎鏈球菌疫苗的族群看得見。

而根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的分析，年長者、慢性腎病、肺阻塞、心臟病、糖尿病、肥胖者，罹患新冠肺炎的死亡風險較高，跟罹患肺炎鏈球菌肺炎的高危險族群是一樣的，建議年長者、有上述慢性病，或是免疫力比較差的，比如說：有長期吃類固醇、有得到風溼免疫疾病，都是可考慮優先施打的族群，有機會就趕快去打疫苗。新冠肺炎疫苗跟13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，這兩支疫苗可以一起施打，也可以間隔一到二週打。

ET快訊
快訊／家住萬華　民進黨立委羅致政助理確診
「退休醫召集令」釣出炎亞綸台大醫父親！她76歲爸也上陣
跑車12小時「車上戴口罩」　司機怒：不用吃喝？指揮中心給答案
開車沒戴口罩要罰！　指揮中心拍板全國標準：最高罰1.5萬
LIVE／開車不戴口罩要罰？　指揮中心定調說明
獨／中華郵政再3員工確診！「投遞郵差」中鏢
新北定調「抽菸、開車脫口罩」2開罰標準　重點在於當事人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新冠肺炎疫情升溫　打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

露天拍賣1名員工快篩陽性　PChome全公司清消並掌握接觸史

下單7天等不到貨慘被棄單　PChome 24h購物遭諷「出不了貨」

一次看！6大速食店「禁內用、不開放廁所」　部分可用簡訊實聯登記

網友狂推美式賣場防疫屯糧救星！「Usii鎖鮮袋」減緩蔬果老化、冰箱不竄味

【廣編】「國民老婆」閃婚全網崩　可樂果期間限定啤酒包陪你療傷

EASY SHOP、U＆Z全新雙旗艦館　520搶先進駐東森購物祭驚喜回饋

關心老客戶力挺防疫！凱擘大寬頻祭出光纖上網免加價升速30天

【廣編】王道銀行影響力貸款　借錢免手續費再減2%利率

5賣場可用簡訊實聯「5秒通關」！各大「量販超市」防疫新規一次看

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

買早餐未戴口罩！店員好心提醒 男戴上沒蓋鼻罵：沒戴？你白痴？

新冠肺炎疫情升溫　打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

露天拍賣1名員工快篩陽性　PChome全公司清消並掌握接觸史

下單7天等不到貨慘被棄單　PChome 24h購物遭諷「出不了貨」

一次看！6大速食店「禁內用、不開放廁所」　部分可用簡訊實聯登記

網友狂推美式賣場防疫屯糧救星！「Usii鎖鮮袋」減緩蔬果老化、冰箱不竄味

【廣編】「國民老婆」閃婚全網崩　可樂果期間限定啤酒包陪你療傷

EASY SHOP、U＆Z全新雙旗艦館　520搶先進駐東森購物祭驚喜回饋

關心老客戶力挺防疫！凱擘大寬頻祭出光纖上網免加價升速30天

【廣編】王道銀行影響力貸款　借錢免手續費再減2%利率

5賣場可用簡訊實聯「5秒通關」！各大「量販超市」防疫新規一次看

效期內主成份含量「趨近下限」！　類固醇注射液1.1萬支限期回收

超市食材被掃空！桃園女收媽媽2大箱「後盾」　拆開羨煞2千人

義大利新星如廁暫停卻沒上恐被罰款　嚇得喊「我再也不敢了」

浩角翔起「只示範一次，讓他們不煩我」搞定停課兒女

全台疫情大爆發　還有人亂傳疫情假訊息　南警速辦速查安民心

首間Google實體商店今夏紐約登場！線上下單可到店取貨

老闆自主關店！理由竟是「疫情升溫+新垣結衣結婚」雙重打擊崩潰了

北市刑大小隊長快篩陽性！33警員工友居家檢疫　改分班制上班

黃明志曝大馬人「棄抗疫選求生」　籲台灣以此為誡：團結守護彼此

接到板橋單！客人送「3樣小物」逼哭外送員：工作2年最暖心的一次

還在人與人的連結！ 台中薄紗女不甩防疫規定做全套慘了

消費熱門新聞

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

露天拍賣員工快篩陽性　PChome全公司清消

日本製拉拉褲限時「買一送一」

配合防疫！4大超商「營業時間調整」一次看

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

全聯推PX Pay實聯制　3秒內完成

家樂福、頂好超市即起取消24小時營業！

一次看！6大速食店禁內用、不開放廁所

注意！這些超商門市暫時不開了

超商經典美式、拿鐵買1送1只有1天

14、15吋筆電搶翻　熱門機種3天賣破百台

4大速食外帶外送限定買1送1、吃1元蛋塔

全家APP有「實聯制」了！

防疫神器鎖鮮袋　蔬果久放不怕爛

更多熱門

相關新聞

BBC批台灣「自滿」　陳建仁：未從日本教訓借鏡

BBC批台灣「自滿」　陳建仁：未從日本教訓借鏡

台灣本土疫情爆發，已經連續6日破百；新加坡上周也破百例，台灣和新加坡都執行了嚴格防疫規定，卻同樣出現破口，外媒對此展開比較報導。前總統陳建仁接受BBC採訪時指出，日本成人娛樂業曾經有過類似案例，但很可惜台灣沒有從日本吸取教訓。

6天1512確診1／3都在這年齡！

6天1512確診1／3都在這年齡！

士林夜市剩「孤獨1攤」！　豆干店47年最慘

士林夜市剩「孤獨1攤」！　豆干店47年最慘

確診者搭「278次太魯閣號」七堵到花蓮　台鐵急消毒

確診者搭「278次太魯閣號」七堵到花蓮　台鐵急消毒

全台49篩檢站一次看！　各縣市「快篩條件」弄清楚

全台49篩檢站一次看！　各縣市「快篩條件」弄清楚

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠網路闢謠防疫知識疫苗

讀者迴響

熱門新聞

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

開車沒戴口罩最高罰1.5萬　莊人祥回應了

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

新北確診足跡現「驚人巧合」！

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／不是假訊息！開車未戴口罩罰1.5萬

熊貓每單加給最低剩10元！外送員罷工停滿車庫

華為員工遭爆騙砲10人　回嗆：哪個男的不髒？

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

工人脫口罩抽菸被罰　照片掀論戰

萬華人怨遭霸凌：確診不是我們的錯

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面