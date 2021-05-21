新冠肺炎疫情升溫　打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

圖、文／黃立民醫師提供

現職：台灣大學醫學院兒童醫院院長、台灣感染症醫學會名譽理事長、台灣大學醫學院小兒科及台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所特聘教授

專長：兒童感染學分子病毒學疫苗學

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，單日確診人數創新高，引起民眾恐慌。雙北果斷宣佈各級學校停課不停學，昔日熱鬧的街頭，也難得出現門可羅雀的景觀。在此同時，各大醫療院所也已暫緩公費及自費新冠肺炎疫苗的接種。

台灣感染症醫學會名譽理事長，同時也是台灣大學醫學院兒童醫院院長的黃立民教授說，「台灣一直是新冠肺炎的防疫優等生，第一次出現單日有這麼多確診病例，緊張是在所難免的，但不用到恐慌的地步。因為台灣戴口罩、勤洗手的順從率，目前是非常高的。而且大家對新冠肺炎的警覺性，都被拉到非常高。現在外面的餐廳、馬路上，人都非常少，自動做好社交隔離的行為非常普遍，大家繼續維持這樣防疫新生活，有疫苗趕快去打，還是有機會力挽狂瀾。」

不管有沒有打過新冠肺炎疫苗，只要是年長者，或是患有慢性腎病、肺阻塞、心臟病、糖尿病、肥胖等等嚴重肺炎的高危險群，都可優先考慮施打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗。

根據發表在《傳染病學報》（The Journal of Infectious Diseases）的一項囊括531,033名，65歲及以上年長者的研究指出：施打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）對年長者的新冠肺炎感染有保護作用。23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPSV23）則沒有看到這個效應。

黃立民教授說，「這個研究做了年長者，有打跟沒有打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，被診斷新冠肺炎、因新冠肺炎住院、重症的比較，結果發現有打比沒有打的年長者，不管在被診斷新冠肺炎感染、住院、重症和死亡上，都減少三成五。這代表細菌感染，在新冠肺炎感染的過程中，可能也扮演一定的角色。如果能夠阻斷細菌感染，就算感染新冠肺炎，也可能因症狀較輕微，可以減少被診斷出來或是被抓去住院的機會。即使要住院也比較不會重症、死亡。」

「這個研究也是告訴我們，就算來不及打新冠肺炎疫苗，或是已經打了新冠肺炎疫苗，再打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，還是會有幫助。尤其在台灣新冠肺炎疫苗，還不是那麼充足供應的時候，如果很擔心新冠肺炎，直接打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗是有幫助的。若是已經打過新冠肺炎疫苗，也還是可以再打肺炎鏈球菌疫苗加強保護。」

這個研究，也同時比較了13價結合型肺炎鏈球菌疫苗跟23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。對於新冠肺炎感染有保護作用，只有在打過13價結合型肺炎鏈球菌疫苗的族群看得見。

而根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的分析，年長者、慢性腎病、肺阻塞、心臟病、糖尿病、肥胖者，罹患新冠肺炎的死亡風險較高，跟罹患肺炎鏈球菌肺炎的高危險族群是一樣的，建議年長者、有上述慢性病，或是免疫力比較差的，比如說：有長期吃類固醇、有得到風溼免疫疾病，都是可考慮優先施打的族群，有機會就趕快去打疫苗。新冠肺炎疫苗跟13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，這兩支疫苗可以一起施打，也可以間隔一到二週打。