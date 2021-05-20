影／「火已經燒進台灣！」　醫師籲：縮短疫苗審查流程

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情持續蔓延，本土確診已連續6天破百例，掀起一波疫苗搶打潮；而台灣透過COVAX平台購買的40萬劑AZ疫苗，昨日下午已運抵桃機，最快7天內可完成檢驗封緘開打。對此，中華民國醫師公會全聯會發言人羅浚晅20日也在ETtoday《雲端最前線》節目中呼籲，疫苗是第二段防疫最重要的工作，而對於台灣可拿到的疫苗，「行政審查流程應儘速縮短」。

羅浚晅指出，面對疫情嚴峻，民眾都會願意施打疫苗，而對於多元管道的取得，各藥廠都有他們的想法，當然也要配合法令的狀況。他接著強調，有個部分要極力呼籲，「對我們可以拿到的疫苗，建議一件事情，行政審查流程應儘速縮短」，目前聽到將來莫德納疫苗要進來，需兩週時間審查，而第二批AZ疫苗已抵台，也需再審查7天。

「這些封緘的行政作業，有沒有可能減少？若單純只是紙上作業，難道不能縮短嗎？」羅浚晅表示，如今火已經燒起來，能不能把單純的行政作業減到最低就很重要；若是火沒燒進來，還可以看看哪個滅火器有符合標準、慢慢審查一週，「但火燒起來了，如果滅火器在旁邊，該怎麼辦？」

羅浚晅進一步指出，現在大家在講國產疫苗，包含高端、聯亞都說7月可以打，「可是他二期臨床試驗都做完了，再來就是解盲、收集資料審查、緊急授權」「一樣的問題，若只是一個行政作業、行政審查，有沒有辦法縮減？」他也喊話食藥署，如今是火燒起來了，不是火在外面，現在的思考跟一個月前絕對是不一樣。

羅浚晅並說，這波疫情非常突然，5/11開始變得嚴重，大家真的要把它放在心裡，「因為每個民眾的生命，都是我們心頭那塊肉，不能讓任何的生命逝去」。

▼第二批COVAX之 AstraZeneca 疫苗抵台。（圖／疫情指揮中心提供）

面對時事評論員王時齊詢問，國產疫苗現在預計7月底供應，「已有人表達擔心，認為已經壓縮（期程）？」羅浚晅則回應，若假設它無法通過標準，只有二期，那也要提早講，不要等到7月才說；另外對於能夠拿到的疫苗，應加緊讓審查時間縮短，「因為火燒起來了，所有人為可以讓它快的，要儘量快」。

另外，羅浚晅還提到，到了防疫後半場確實不一樣，第一份考卷是在比「數字」，比誰小心、不要有錯誤，所以「+0」是大家最期待的；但第二份考卷，是回歸到全世界防疫常態，當病毒進到國門、社區後，怎樣讓高峰期不會衝太高、斜率不要太斜？

羅浚晅並說，在5/15爆發單日180例確診時，大家非常擔心，因為從來沒看過破百這個數字，接下來就是200、300又到200，「我要跟大家講，因為民眾高度的配合，國民的素質、紀律好，所以我們沒有跟其他國家一樣」，有些國家甚至在宣布封城後，仍有民眾想方設法要出門，「（台灣）這個斜率就跟其他國家不一樣」「病毒真的很強，但我們要讓他絕望」。

《雲端最前線第1030集完整節目FB》

《雲端最前線第1030集完整節目Youtube》﻿