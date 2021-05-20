LIVE／新北今增157「中和40最多」！侯友宜緊急公布熱點區塊足跡

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心20日公布新增286本土案例、9例境外移入。新北市因開設4處快篩站，單日就篩出157例，其中又以中和區最多，共有40例。對此，新北市長侯友宜20下午召開記者會公布確診者足跡與熱區。《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於5月1日至5月19日。居住縣市以新北市157例最多（以中和區40例為多），其次為台北市87例（以萬華區40例為多），桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及台中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增之死亡個案（案2683）為70多歲女性，於萬華工作， 個案平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫； 5月16日被匡列為須採檢之接觸者，但因個案持續失聯，衛生單位轉請警政單位協尋。 5月17日家屬前往探視，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診，Ct值25。 5月18日警政單位回復尋獲個案，但個案已於5月17日死亡。個案家屬目前無症狀，列居家隔離；我國至今累計15例死亡個案。

指揮中心指出，今日新增之 9例境外移入，分別自菲律賓（6例）、美國、南非及印尼移入。案2610為本國籍50多歲男性，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月9日自美國入境，5月15日於檢疫期間出現症狀，5月17日採檢，於今日確診。案2611至案2614、案2826、案2828為菲律賓籍移工4男2女，年齡介於20多至30多歲，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，分別5月5日、5月6日入境，在台期間並無症狀，於5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案2615為本國籍60多歲女性，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月11日自南非入境後於檢疫所進行採檢，於今日確診。案2827為印尼男性30多歲移工，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於5月6日自印尼入境，在臺期間無症狀，於5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

由於雙北為疫情高風險區，各大專責醫院量能接近緊繃，新北市醫師公會昨日宣布，目前以徵召159名醫師、77名護理人員加入採檢行列，對於最新數據，市府將進一步說明。

第二波AZ疫苗昨日下午抵台，針對新北市疫苗分配，侯友宜上午受訪時指出，前兩天他就跟所有的醫師公會基層的門診以及醫療團隊做好準備，只要疫苗一進來，就會在各地方設據點施打。

此外，外界擔憂街友可能成為防疫破口，對於新北日前就有一名街友曾有過萬華接觸史，接下來是否考慮主動對轄內列管的200名街友進行快篩、安置措施？社會局表示，日前已會同板橋公所、警察、外展中心等，於17日晚間訪視公園內的街友量測體溫、致贈防疫包，並勸導入住中途之家。





▲亞東醫院今早開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）