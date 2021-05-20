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她屁味奇臭！飛輪課「偷洩氣」同學一聞就吐　害健身房全員撤離

@maximevdd

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 Oh No - Kreepa

記者張寧倢／編譯

國外一名熱愛健身的女子麥克席姆（Maxime van den Dijssel）在TikTok上擁有將近16萬粉絲訂閱，最近她在影片中分享了自己的糗事，她曾在8年前的某天徹夜暢飲，凌晨還吃了串烤，不料隔天去上飛輪課時，竟然放出奇臭無比的屁，不僅有人聞到嘔吐，健身房人員還以為是汙水管故障導致的臭味，緊急疏散會員。

▲▼麥克席姆（Maxime）熱愛健身，卻曾經因為放臭屁害整個健身房「全員撤離」。（圖／翻攝自IG／maximevdd）

▲麥克席姆（Maxime）熱愛健身，卻曾經因為放臭屁害整個健身房「全員撤離」。（圖／翻攝自IG／maximevdd）

根據《每日星報》報導，麥克席姆常在網路上分享健身影片，但最近她卻發布一則關於放屁的影片，她表示這件糗事發生在8年前，「有一次，我喝了一整晚的酒，又在凌晨4點大吃一頓串烤，隔天就這樣去上單車飛輪課程，當時我放了一個很臭的屁，讓一個女孩直接吐了出來。」

▲▼麥克席姆（Maxime）熱愛健身，卻曾經因為放臭屁害整個健身房「全員撤離」。（圖／翻攝自IG／maximevdd）

▲麥克席姆前一天喝了整晚的酒，還大吃串烤，結果屁味超重。（圖／翻攝自IG／maximevdd）

更誇張的是，麥克席姆透露，自己放的屁臭到健身房的工作人員誤以為化糞排汙系統發生問題，最後不得不疏散所有健身房的會員，「我當時覺得太尷尬了，所以沒告訴他們，那只是我放的屁，過了8年之後，現在我才講出來。」這段影片在TikTok上突破220萬次點閱、23萬人按讚。當被問到自己是如何不被發現時，麥克席姆回答，因為當時她還很年輕，還在一個「女孩子不可能會放屁」的階段。

▲▼麥克席姆（Maxime）熱愛健身，卻曾經因為放臭屁害整個健身房「全員撤離」。（圖／翻攝自IG／maximevdd）

▲麥克席姆在TikTok上擁有將近16萬粉絲訂閱。（圖／翻攝自IG／maximevdd）

麥克席姆也希望網友可以分享比她更誇張的放屁事蹟，有網友就留言表示，自己曾經在課堂上放屁，身邊每個同學聞到之後就開始檢查鞋底是不是沾到狗屎。另一人留言稱，我放屁把熟睡的老公臭醒了，他以為是小狗在家裡隨地排泄了。還有一名女網友說，「有一次我想偷偷放屁，但卻發現放的屁太長了，於是開始默默讀秒，結果竟然數到了23，讓我既自豪又羞愧。」

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