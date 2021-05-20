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開鍘！高市衛生局「騎車沒口罩」罰3千元　陳其邁：1口號1動作

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

19日陳其邁宣布防疫升級到三級警戒之後，規定「外出就得要戴口罩」，所以市警局當天中午就強力執行「未戴口罩」舉發勤務，光是一天下來就開出了331件，只是其中有部分是「騎機車未戴口罩」也讓民眾反應「激烈」，對此高雄市長陳其邁說：「一個口號一個動作」。

高雄市政府警察局19日從升級三級警戒之後，20日公布舉發數字為331件，其中包含「騎車未戴口罩」，對此也有些民眾質疑是否執法過當，不過高雄市長陳其邁在20日接受採訪時表示：「我們的原則很簡單，就是一個口號一個動作，大家就是外出全程戴上口罩，比較簡單的做法是這樣好不好，這個就要拜託大家市民朋友配合，因為你這樣口罩拔來拔去，其實也不好」。

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁進一步解釋：「你說公共空間騎車，在鄉下地方空曠，其實風險很低，但是你下車又要馬上戴口罩，所以你這樣口罩的也會有風險，因為還是會有一些病毒在口罩外面，你這樣拔，手又擦到又摸到，也會被感染。所以最好的方式就是你出門就養成習慣就戴上口罩」，陳其邁也強調：假如你是一個人的空間的時候，你當然口罩可以拿下來，所以我想對民眾一般而言，就是外出一定要全程戴口罩好不好，大家共同來努力，我相信我們都做得到，我們也一定要做到」。

高雄市警察局開出了331張逕舉單，全部移交到高雄市政府衛生局進行裁罰，初步掌握衛生局將會一人開出一張3000塊錢的罰單，不過對於情節重大拒絕配合，會另外再討論。

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