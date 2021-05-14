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瘋電影／真‧三國無雙　曹操桃園三結義聯盟殺董卓

文／賴賴

▲▼真‧三國無雙。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢，喜歡線上遊戲的觀眾恐怕會不夠精緻，但對於電影製作來說，感覺就是在起步，努力將電腦特效在大銀幕上逼真呈現，感覺是電光戲的放大版，整體感是不錯看的，至少對於三國初期的故事有更深刻的了解，而不是擷取片段。

原來當年貂蟬是要自殺被董卓救起，這麼夢幻的劇情是真的嗎？電影加這一筆相信對於未來貂蟬與董卓呂布間的愛恨情仇，有畫龍點睛快速理解之效，貂蟬原為司徒王允的婢女，因為長得正便成義女假獻給董卓，其實是要去暗殺董卓，但貂蟬內心其實是超不願意所以去尋死，沒想到就那麼剛好被閒晃中的呂布碰到一見鍾情。

很期待有續集，其實也滿適合小朋友觀賞的，以後上到這段歷史可以輕鬆理解。

片　　名：真‧三國無雙
英文片名：Dynasty Warriors
類　　型：動作
上映日期：2021-04-29
片　　長：01時58分
導　　演：周顯揚(Roy Chow)
演　　員：古天樂(Louis Koo) 、 韓庚 、 王凱 、 古力娜扎 、 楊祐寧(Tony Yang) 、 劉嘉玲(Carina Lau) 、 呂良偉 、 張建聲 、 林雪 、 姜皓文 、 秦沛
國　　家：中國
語言：國語
發行公司：台北双喜電影


劇情大綱

二千多年前的中國大陸有一種神秘的力量——無雙，武將擁有它可以一人斬殺千軍萬馬，控制住無雙的人被稱為無雙英雄。東漢末年,政治腐敗,以致民間爆發了黃巾起義，朝廷束手無策，生活窘迫的草民劉備僅帶著馬夫關羽和屠夫張飛就平定了黃巾亂賊，不料卻被貪官陷害，反遭到朝廷士兵追殺。

此時董卓趁機入京霸佔朝野，引起新一輪天下動盪，無名小官曹操看不慣朝野上下的懦弱，冒著生命危險，獨自前去刺殺董卓，雖然失敗卻一石激起千層浪，十八路諸侯們紛紛起兵，建立盟軍伐董，曹操也招兵買馬，組建了自己的軍隊參與其中。劉關張雖然只有三人也自願參與會盟，隨即遭到眾諸侯的嘲笑，唯獨曹操欣賞劉備，兩人從不相識到惺惺相惜....關羽斬華雄後，眾諸侯因懼怕天下第一無雙神兵呂布而四散奔逃，只有劉關張曹決意一起面對，一場英雄之間的對決後，屬於三國的時代就此拉開序幕…

▲▼真‧三國無雙。（圖／yahoo）

▲呂布是董卓手下第一大將。

▲▼真‧三國無雙。（圖／yahoo）

▲曹操為達目的不擇手段，心胸狠毒。

▲▼真‧三國無雙。（圖／yahoo）

▲呂布救了貂蟬，要回來娶她。

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