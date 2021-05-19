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瘋電影／角頭－浪流連　有些人的命運是被上天安排好的

文／賴賴

▲▼角頭–浪流連。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

鄭人碩大概是目前電影鐵票房的第一男主角，台味十足又有著立體的五官，不會太油也不太奶，長得真是能文能武，只要是他所飾演的兄弟，都多了一份氣質感，美化了兄弟的戾氣，電影流暢好看，雖然老梗但打發時間恰到好處。

兄弟有好也有壞，如果有機會可以選擇誰想天生去做兄弟，這部分也道出基層兄弟的背景，那些無依無靠無經濟背景的孩子，能獲得一絲關懷便湧泉以報，雖然書念不多卻義氣十足，有許多反思的內涵，也道出兄弟的底氣，好看。


片　　名：角頭–浪流連
英文片名：The last stray
類　　型：愛情、動作、劇情
上映日期：2021-02-05
片　　長：02時00分
導　　演：姜瑞智
演　　員：鄭人碩(Cheng Jen-Shuo) 、 謝欣穎 、 柯叔元 、 曾莞婷 、 陳竹昇(Bamboo Chen) 、 古斌 、 黃尚禾(Shang-Ho Huang) 、 唐振剛 、 張再興 、 吳震亞 、 王宣 、 高捷(Jack Kao) 、 龍劭華
國　　家：台灣
語　　言：國語
發行公司：威視股份有限公司

劇情大綱

《角頭》系列作品不斷警惕世人「今天公祭，明天忘記」、「歹路不可行」。而《角頭-浪流連》則以女性、愛情的角度切入，讓觀眾以不同的視角，卻更加看清這個混沌的角頭世界。

阿慶：「人在江湖身不由己，沒想到連談戀愛都身不由己......」

小淇：「愛上江湖人之後，才知道愛情可以這麼難、這麼苦。」

《角頭-浪流連》故事描述阿慶（鄭人碩 飾演）在北館角頭大哥 仁哥的女兒滿月宴上，偶遇攝影師小淇（謝欣穎 飾演）進而衍生出一段相愛卻不能相守的愛情故事。

身為角頭的阿慶遇到了小淇，原本水火不容的兩人，再一次次的爭吵中發現其實自己最在乎對方。阿慶與小淇相愛、相知、相惜、互相扶持，阿慶為小淇解決困難、小淇在阿慶事業遇到瓶頸時給予鼓勵。但就在此時湳沆的世界在背地裡陷害北館販毒，不僅讓北館深陷危機，仁哥與五虎們相繼誤解阿慶，小淇也因為阿慶受重傷。阿慶分身乏術，痛定思痛決定奮力一搏。

▲▼角頭–浪流連。（圖／yahoo）

▲黑道老大的女兒是議員。

▲▼角頭–浪流連。（圖／yahoo）

▲角頭柯有倫也來嘎一腳。

▲▼角頭–浪流連。（圖／yahoo）

▲高捷的黑道老大已經是無人能出其右了。

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