瘋電影／操控　人帥真好人醜性騷擾

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然劇本不夠出色，也交代不清處處ＢＵＧ，但演員陣容齊全，且演技到位出色，所以整部片當娛樂片打發時間是ＯＫ的，就是一部精神科醫師可能發生的職業災害。

這樣類型的劇本，在這個疫情時期非常適合，不必調度太多場景拍攝，環境單純演員數量不多，而劇本整體因卡司完整，整體質感堅固了電影價值，所以即使在看也不覺得沉悶，還有點緊張，過程也充滿懸疑，整體感是好看的。



片 名：操控

英文片名：Every Breath You Take

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2021-05-07

片 長：01時45分

導演：范恩史坦(Vaughn Stein)

演員：凱西艾佛列克(Casey Affleck) 、 蜜雪兒莫娜漢 (Michelle Monaghan) 、 山姆克萊弗林(Sam Claflin) 、 維羅尼卡費瑞爾‎(Veronica Ferres) 、 英迪雅艾斯利(India Eisley)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：威視電影



劇情大綱

致命誘惑遊戲，步步陷入險境…

一名埋首工作的心理醫生菲利浦（凱西艾佛列克 飾），在他的病患跳樓自殺後，生活陷入混亂，職業生涯也面臨挑戰。此時，這名自殺病患的哥哥詹姆士（山姆克拉弗林 飾）意外地登門到訪，在一頓善意的晚餐過後，菲利浦卻發覺詹姆士開始與妻子（蜜雪兒摩納漢 飾）及女兒（英迪雅艾斯利 飾）之間皆展開過從甚密的關係，究竟這一切是他預設好的控制遊戲？還是別有用心的精心佈局…？

▲有精神病家族史的男主，妹妹自殺後怪罪醫師，對其女下手。



▲帥氣男主又對醫師老婆下手，人帥真好。

▲夫妻一直不敢直觀兒子車禍死亡的事實。

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