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SONY Xperia 10 III 5G開箱速測！拍照尚可、五臟俱全的入門機

▲Xperia 10 III 開箱速測。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

針對 Sony mobile 即將在 6 月 1 日上市的萬元防水夜拍機 Xperia 10 III，記者也取得上市盒裝版本，並且快速進行開箱實測，提供給大家參考，售價為新台幣 12999 元。 

先來看外盒，Xperia 10 III 的盒裝設計跟往年都差不多，盒裝上面有 Xperia 10 III 的 logo，盒裝除了手機、充電組，就沒有其他配件。

▲Xperia 10 III 原廠盒裝除了手機本體，還有 Type-C 充電組。（圖／記者洪聖壹攝）

第一眼見到 Xperia 10 III，感受就是小，背面使用玻璃背蓋，搭三鏡組，正面配備一塊 6 吋 21:9、解析度 1080P 的主螢幕，所以手機比較偏向狹長形，尺寸約為 154 x 68 x 8.3 mm，重量169克，實際握在手上的感覺很輕巧，側邊有個實體的指紋辨識模組。

▲Xperia 10 III 背面使用玻璃背蓋，搭三鏡組。（圖／記者洪聖壹攝）

▲正面配備一塊 6 吋 21:9、解析度 1080P 的主螢幕。（圖／記者洪聖壹攝）

這支手機使用雙前置揚聲器，音效也是尚可的範圍，螢幕色彩略微飽和、對比較高，因為螢幕小，所以看起來會有點不習慣，不過續航力是一個小亮點，實測連續外出 1 小時進行拍照、跑分軟體、播放影片約 15 分鐘、播放音樂約 4 分鐘，卻只用掉 2% 的電力，可能是這支手機在這麼小的機身當中塞入 4500mAh。

▲上方有一個 3.5mm 耳麥孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲側邊有實體拍攝案件，電源鍵內建指紋辨識模組。（圖／記者洪聖壹攝）

▲底部為 Type-C 傳輸孔。（圖／記者洪聖壹攝）

拍照能力方面，這支手機提供三主鏡頭拍攝能力，分別為 800 萬畫素（超廣角）＋1200 萬畫素（廣角）＋800 萬畫素（長焦）的組合，自拍鏡頭拍攝畫素 800 萬畫素，這些顆鏡頭光圈都不怎麼樣，光圈最大的是廣角那顆，有 F1.8，但是拍攝品質確實不輸給中階機。

▲自拍鏡頭非常小，內藏在聽筒下方，不會影響視覺，拍攝畫素為 800 萬畫素。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三鏡組採用標準 1200 萬畫素廣角、800 萬畫素超廣角與 800 萬畫素長焦。（圖／記者洪聖壹攝）

陰天逆光 HDR 拍攝-廣角端，細節非常清楚。（圖／記者洪聖壹攝）

▲陰天逆光 HDR 拍攝-長焦端。（圖／記者洪聖壹攝）

▲陰天花卉拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲自拍鏡頭角度算廣。（圖／記者洪聖壹攝）

Xperia 10 III 主打「萬元防水夜拍機」，支援 IP65/IP68 防水防塵，搭載高通S690 八核心處理器，但是實際用 Geekbench 5 跑出來的分數，CPU 單核 589、多核 1659，GPU 分數 962，是款不折不扣的入門機，習慣使用旗艦機的話，對於這支手機真的只能說看看就好。

＊小結：

整體來說，Xperia 10 III 是款不折不扣的入門機，所以 Apps 開啟速度、多工處理明顯效率較差，拍攝對焦速度也比較慢，因此很容易拍出不好的照片，建議要多拍幾張，或者拍攝時要對焦稍微久一點點。不過這支手機的音樂、續航力相當好，算是美中不足的優點。

只不過 Xperia 10 III，要用 12990 元入手，雖然相較於 HTC Desire 21 pro 5G 來說還值得入手，但是面對售價不到萬元的小米11 lite 5G，或者售價同在萬元區間的 OPPO Reno 5 來說，甚至是三星 5G 入門機 M12 來說，確實很難招架。

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