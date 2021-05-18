Xpeira 10 III擬6月登台！林志遠：疫情重創通路　會陸續轉往線上

▲疫情影響，SONY mobile 今年透過線上方式公開Xperia 10 III上市情報。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

SONY 公司稍早宣布推出Xperia 10 III 著重「萬元防水夜拍機」，是 SONY 旗下首款 5G 入門機，也是首款支援 10 連拍的入門機，稍早該公司宣布售價為新台幣12,990 元，並且推出「水漾藍」、「水漾粉」、「水漾黑」、「水漾白」四款，不過針對此次疫情升溫，林志遠坦承雙北銷售數據掉了五成，線上電商成為未來的行銷重點。

根據 Sony Mobile 總經理林志遠所說，今年 4 月份手機整體銷售降低了 10%，手機銷售跌破 40 萬支以下，然而因為 5 月份有母親節，帶動銷售景氣回溫，相比 4 月份銷售好到 10~15%，但是受到這波疫情影響，目前銷售狀況很難掌握，如果走到封城，銷售狀況恐怕會再掉最多 2 成以上，期待疫情控制，能夠收到民眾「報復性購買」，不過根據歐美國家，過去疫情期間，相關地區電視、筆電銷售量其實都有提升、連同帶動行動業務銷售，所以目前銷售狀況很難說。

▲Sony mobile 台灣總經理林志遠。（圖／記者洪聖壹攝）

林志遠補充，自雙北防疫升級到第三級，週末銷售數據掉了兩成，雙北掉了五成，對此，Sony Mobile 發現目前通路綁約情況慢慢縮減，去年空機率已經提升到 40%，今年很可能再往上提升，因此 Sony Mobile 已經研擬下述三大戰略：

第一，嘗試轉戰電商：銷售渠道考慮從線下轉線上，會嘗試銷售渠道，像是線上行銷廣告會轉移到電商通路，所以今年轉換率是行銷部門一個重要的KPI，至於其他比較大的電商通路，會做更多深度合作，包括配套、行銷活動、促銷也會再做思考。

第二，落實防疫與消毒：對於實體通路如何落實防疫措施，現在跟專賣店有做了很多SOP，消費者除了實名制，還要消毒，消費者觸摸任何一台手機，也要求店家銷售人員碰觸之後，再針對產品做一次消毒。

第三，實施預約制：消費者透過預約，可以減少在店家等待時間。

林志遠認為，依照歐洲、日本的狀況，發現線上銷售提升超過 50%，目前台灣地區線上只佔 2 成多，相信接下來如果疫情發展下去，台灣線上銷售佔比會再往上攀升，而 Sony mobile 希望，Xperia 10 III 推出之後，希望能比上一代再成長 20% 以上。

▲SONY mobile 希望Xperia 10 III 推出之後，銷售成績能比上一代再成長 20% 以上。（圖／取自YouTube）

Xperia 10 III 著重「萬元防水夜拍機」，是 Sony mobile 旗下首款 5G 入門機，電池容量相較上提升 25%，用上高達 4500mAh 電池。林志遠透露，Xperia 10III 目前跟台灣各大電信業者都有合作，上架日期都是選在 6 月 1 日。至於 Xperia 1 III 跟 10III 很快就會在暑假前夕推出，目前計畫是同時發表、同時公告售價與上市活動，不過上市時間會相差一兩個禮拜，希望給消費者提供一個明智的選擇。

據了解，Xperia 10 III 是 SONY 旗下第 40支防水機，最高等級IP65/IP68防水防塵，搭載高通S690 八核心處理器，螢幕配備 6 吋 21:9 比例的 FHD+ OLED 寬螢幕，多了 HDR TRILUMINOS 顯示能力。

Xperoa 10 III 手機大小為 154X68X8.3 mm，重量 186 克，相機規格如下：

廣角：800 萬畫素，等效焦距 16mm

超廣角：1200 萬畫素，等效焦距 27mm

長焦：800 萬畫素，等效焦距 54mm

相機導入聰明攝影模式，除了強調每秒 10 連拍，可以辨識寵物、也有獨立的夜拍模式，並且支援自動HDR。

音效方面台灣跟 KKBOX 合作，提供超過四千萬Hi-Fi無損曲庫，最新推出Hi-Res 24bit歌曲，具備超過三百萬首包含華語、西洋、日韓等多國語系歌曲。

上市情報方面，Xperia 10 III共有「水漾藍」、「水漾粉」、「水漾黑」、「水漾白」四色，預計將於下周正式在台上市，參考建議售價NT$ 12,990元，SONY 公司也提供體驗活動與購機活動，詳情可到官網查詢。