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搭計程車禁止飲食！5點第三級警戒「交通旅遊防疫措施」出爐

▲▼盧秀燕利用農曆春節前視察計程車消毒作業，了解運作狀況。（圖／台中市政府提供）

▲搭計程車禁止飲食，且業者須落實消毒作業。（圖／台中市政府提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自即日起，提升全國疫情警戒標準至第3級。交通部指出，民眾於臺鐵、高鐵，及國道客運(含各轉運站)之各車站付費候車區、各航空站內候機室全部禁止飲食，營運計程車落實全程戴口罩及禁止飲食，各國家風景區、各觀光遊樂業所屬遊樂園區及航港局所有燈塔園區關閉。

交通部長王國材要求路、海、空、雙鐵及觀光等單位全面強化各項應變措施，並針對大眾運具及場域於既有雙鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區域除外)及航空器(國際及兩岸航班除外)等運具內禁止飲食措施。

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▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大眾運輸防疫措施升級。（圖／記者呂佳賢攝）

第三級之交通旅遊防疫措施：

一、 民眾於臺鐵、高鐵，及國道客運(含各轉運站)之各車站付費候車區、各航空站內候機室全部禁止飲食，場站內餐飲區應採實聯制，鼓勵外帶。

二、 以上各場站每小時清潔消毒1次；每天收班後深度清潔消毒。

三、 配合彈性上班，臺鐵區間車及捷運進行人流管制，分散尖峰人流(配合異地或遠距辦公，彈性時間)。

四、 各國家風景區、各觀光遊樂業所屬遊樂園區及航港局所有燈塔園區關閉。

五、營運計程車落實全程戴口罩及禁止飲食，每趟載客完畢應立即清潔消毒1次，每日收班進行深度清潔消毒。

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