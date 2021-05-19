上海雅培遭重罰3908萬　恩美力檢出極微量香蘭素添加物

▲上海雅培某批次產品添加香蘭素遭重罰3908萬。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

雅培貿易（上海）有限公司近日因「生產經營被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品、食品添加劑」，被上海市市場監督管理局予以行政處罰。處罰內容為沒收物品，沒收違法所得343.740729萬元人民幣（約1478萬元新台幣），罰款909.314058萬元人民幣（約3908萬元新台幣）。

▲上海雅培已對市場存留的該批次產品全部回收。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，對此，雅培方面回應，罰款源於「單一批次的雅培鉑優恩美力配方奶粉1段900克產品（產品批次18042NT, 生產日期2020年6月3日）在2020年12月國家市場監督管理總局抽檢中檢出極微量香蘭素」一事，「公司目前已經完成對市場中存留的該批次產品的全部回收工作。」

高級乳業分析師宋亮表示，香蘭素作為香精的一種，可以提高食物的香味和口感，嬰幼兒食用可能會產生依賴，「其中，人工合成香蘭素成本偏低，價格較高的自然萃取香蘭素更安全。」

據悉，香蘭素是目前全球使用最多的食品賦香劑之一，在食品業中主要作為一種增味劑，應用於蛋糕、冰淇淋、飲料、巧克力等，也可作為一種食品防腐添加劑應用於各類食品和調味料中。