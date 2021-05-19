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國旅全停！旅行業訂金拿不回　觀光局擬「每團補5％團費」

▲▼旅遊,觀光團,國際觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,團客,景點,穆斯林女性,頭巾,伊斯蘭教,宗教,回教徒。（圖／記者李毓康攝）

▲國內觀光活動幾乎全停擺。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心決議全台升為第三級防疫警戒階段，非必要營業場所須全面暫停營業，全台的觀光樂園、風景遊樂區等都須關閉，觀光旅遊業大受打擊。旅行公會指出，觀光局將研議補貼旅行社停團損失，每團補助團費5％，總預算約7000萬元。

受到本土疫情爆發影響，旅行團紛紛喊卡或延期，旅行公會理事長蕭博仁表示，之前曾與交通部長王國材討論過，王國材表示，希望暫緩6月8日前的旅行團，但按照指揮中心規定，第三級警戒僅持續到本月28日，等於28日之後的旅行團可退費金額較低，對消費者而言恐無法接受。

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蕭博仁指出，旅行社必須扣除必要費用，如飯店、機票、船票等，才會將剩餘金額退費消費者，而「必要費用」勢必有單據佐證，但飯店收取訂金並不會開發票，且28日之後的訂金還需扣除3成，以一晚6000元的住宿來看，等於業者還要被扣下1800元，可說是雪上加霜。

▲花蓮火車站,民眾,乘客,防疫,帶口罩,觀光客,交通,返鄉。（圖／記者謝婷婷攝）

▲旅客退團造成觀光業者損失，觀光局擬針對業者祭出補貼。（圖／記者謝婷婷攝）

蕭博仁表示，旅行社若要安排出團，還需處理保險、影印等行政程序，算下來也是一筆費用，觀光局長張錫聰日前已與他通電話，確定會研擬補助停團損失，目前暫定補助每團團費5％，總預算約7000萬元，預計下月底公告要點。

觀光局證實，此為新的紓困方案之一，觀光局將針對第三級警戒後，旅行業、旅宿業、民宿等觀光旅遊業的損失進行補貼，不過整體方案仍在討論中，之後還要陳報交通部，詳細細節確認後會再對外公布。

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