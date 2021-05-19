萬華確診婦「傳遭醫院拒收」在家死亡！家人吐實情：一切都太晚了

記者施怡妏／綜合報導

台灣新冠肺炎本土個案昨（18）日新增2例死亡，其中一例為萬華60多歲婦人在家中死亡，外傳該名婦人到台安醫院快篩陽性後，被拒絕收治。一名網友表示，婦人是他的嬸婆，當初嬸婆到醫院是做快篩呈陽性，但是沒有被通知確診，只能先在家中等待，後來開始出現呼吸困難的情況，但一切都太晚了。

▲北市萬華區大消毒。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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一名網友在PTT發文，當天早上接到媽媽電話，被通知嬸婆確診過世了，雖然嬸婆已經60多歲，但其實一點都不老，看起來很年輕，體力也很旺盛，當初嬸婆到醫院做快篩時，因為沒有被通知，只能先在家自主隔離等待通知，因為高燒不退，堂叔一直求問醫院能不能住院，但都被拒絕了。

原PO指出，後來嬸婆的症狀越來越嚴重，甚至出現呼吸困難的情況，事發當天突然聯絡不到人，破門而入才發現「一切都太晚了」，堂叔對此也很生氣，並表示要找相關單位申訴，昨天的記者會上也有記者提問，但指揮中心的回答很官腔，而且簡單帶過。陳時中昨在記者會上表示，台安醫院情形不清楚，一般快篩陽性會先安置或安排在家等候PCR結果。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

原PO表示，嬸婆篩檢結果為陽性，一開始雖然只是發燒，但是後面的病況很難說，且嬸婆一個人住，加上必須自主隔離，堂叔也不可能到住家照顧，平常也是朋友幫忙送飯過去，也提醒大家，「身邊有獨居的人要多注意一下」，避免憾事再次發生。

對此，不少網友都認為，政府應該要有輕症患者在家隔離的配套措施，「唉，輕症居家沒配套」、「只能說很不幸，醫院爆量+惡化突然」、「病程發展太快，他PCR確診後隔天死亡，中間呼吸困難時應反映」、「呼吸困難就一定要送醫了」、「所以輕症要集中隔離，說什麼輕症在家休養就會好真的慘」。

該名60歲婦人為案1522，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

▼嬸婆確診醫院卻不收。（圖／翻攝自PTT）