　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬華確診婦「傳遭醫院拒收」在家死亡！家人吐實情：一切都太晚了

記者施怡妏／綜合報導

台灣新冠肺炎本土個案昨（18）日新增2例死亡，其中一例為萬華60多歲婦人在家中死亡，外傳該名婦人到台安醫院快篩陽性後，被拒絕收治。一名網友表示，婦人是他的嬸婆，當初嬸婆到醫院是做快篩呈陽性，但是沒有被通知確診，只能先在家中等待，後來開始出現呼吸困難的情況，但一切都太晚了。

▲▼萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市萬華區大消毒。（示意圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在PTT發文，當天早上接到媽媽電話，被通知嬸婆確診過世了，雖然嬸婆已經60多歲，但其實一點都不老，看起來很年輕，體力也很旺盛，當初嬸婆到醫院做快篩時，因為沒有被通知，只能先在家自主隔離等待通知，因為高燒不退，堂叔一直求問醫院能不能住院，但都被拒絕了。

原PO指出，後來嬸婆的症狀越來越嚴重，甚至出現呼吸困難的情況，事發當天突然聯絡不到人，破門而入才發現「一切都太晚了」，堂叔對此也很生氣，並表示要找相關單位申訴，昨天的記者會上也有記者提問，但指揮中心的回答很官腔，而且簡單帶過。陳時中昨在記者會上表示，台安醫院情形不清楚，一般快篩陽性會先安置或安排在家等候PCR結果。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

原PO表示，嬸婆篩檢結果為陽性，一開始雖然只是發燒，但是後面的病況很難說，且嬸婆一個人住，加上必須自主隔離，堂叔也不可能到住家照顧，平常也是朋友幫忙送飯過去，也提醒大家，「身邊有獨居的人要多注意一下」，避免憾事再次發生。

對此，不少網友都認為，政府應該要有輕症患者在家隔離的配套措施，「唉，輕症居家沒配套」、「只能說很不幸，醫院爆量+惡化突然」、「病程發展太快，他PCR確診後隔天死亡，中間呼吸困難時應反映」、「呼吸困難就一定要送醫了」、「所以輕症要集中隔離，說什麼輕症在家休養就會好真的慘」。

該名60歲婦人為案1522，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

▼嬸婆確診醫院卻不收。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

ET快訊
「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不
酒店小姐確診！　足跡遍佈桃園市區
快訊／高雄今「本土確診改為7例」　6歲女童二採陰排除
全聯3秒內進店！實施PX Pay實聯制　會員「3步驟」免填資
北市12區確診數　萬華以外「平均不超過20」
台大醫院10人染疫「北榮也中鏢」！　清潔人員確診

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠百、環球購物中心支援「簡訊實聯制」　花5秒就入館

又是唱歌惹的禍！彰化9月大女嬰也染疫　爺奶抱去彰化歌唱班

快訊／屋馬燒肉「全分店明天起休到28日」喊話：支持防疫

快訊／王品宣布：全台280家店暫停內用！僅供外帶、外送

金門男進超商不戴口罩！還狂飆店員「X你X」　縣府怒開出首張罰單

「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不起

台鐵「減班計畫」曝！平日停25班、假日停40班車　觀光列車全停駛

美廉社防疫升級！全台門市停賣熟食　簡訊實聯制、限購令上路

案1886二採陰解禁！雲林足跡商家受拖累　自助餐員工：別再貼標籤

疫情期間無法至醫院取藥？　慢性病患者領藥方法看這裡

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

遠百、環球購物中心支援「簡訊實聯制」　花5秒就入館

又是唱歌惹的禍！彰化9月大女嬰也染疫　爺奶抱去彰化歌唱班

快訊／屋馬燒肉「全分店明天起休到28日」喊話：支持防疫

快訊／王品宣布：全台280家店暫停內用！僅供外帶、外送

金門男進超商不戴口罩！還狂飆店員「X你X」　縣府怒開出首張罰單

「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不起

台鐵「減班計畫」曝！平日停25班、假日停40班車　觀光列車全停駛

美廉社防疫升級！全台門市停賣熟食　簡訊實聯制、限購令上路

案1886二採陰解禁！雲林足跡商家受拖累　自助餐員工：別再貼標籤

疫情期間無法至醫院取藥？　慢性病患者領藥方法看這裡

快訊／疫情爆炸！韓國瑜轟：這一年到底「超前部署」了什麼？

遠百、環球購物中心支援「簡訊實聯制」　花5秒就入館

又是唱歌惹的禍！彰化9月大女嬰也染疫　爺奶抱去彰化歌唱班

快訊／屋馬燒肉「全分店明天起休到28日」喊話：支持防疫

全國提升至3級警戒　高雄仁武區3施工男不戴口罩挨罰

快訊／王品宣布：全台280家店暫停內用！僅供外帶、外送

金門男進超商不戴口罩！還狂飆店員「X你X」　縣府怒開出首張罰單

要漲價了！桃園市違停小型汽車移置費　5／22起調漲為800元

全國三級警戒　蔡英文：防疫不分縣市、團結戰勝疫情

開攝影機驚見橘貓大字躺床！　「中間翹巨根」萬人笑翻歪樓

生活熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

快訊／今本土+267！連續5天病例破百　

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

更多熱門

相關新聞

正崴被爆員工確診　公司回應：採檢陽性、總部整層樓淨空消毒

正崴被爆員工確診　公司回應：採檢陽性、總部整層樓淨空消毒

連接器大廠正崴精密(2392)，今日傳出有一名員工確診，對此公司表示，不方便透露是員工還是員工家屬，但目前公司已經將全樓層進行消毒，也請和該名員工同樓層的人員回家自主隔離，居家上班。

台南雙市政中心員工擴大彈性上下班時間

台南雙市政中心員工擴大彈性上下班時間

公布北市12區確診數？柯文哲：可以

公布北市12區確診數？柯文哲：可以

北榮爆清潔人員染疫　院方證實

北榮爆清潔人員染疫　院方證實

新冠疫情嚴峻　蘭嶼部分船運喊卡！

新冠疫情嚴峻　蘭嶼部分船運喊卡！

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫PTT影音

讀者迴響

熱門新聞

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

快訊／「國民老婆」新垣結衣結婚了！新郎是星野源

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面