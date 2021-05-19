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被貓抓傷掛急診等10分鐘…留紙條轟「誇張」！院方說話了：很受挫

▲▼醫護大夜忙救OHCA「8小時沒喝水」　他被貓抓傷等10分鐘：我也很痛。（圖／翻攝臉書）

▲民眾被貓抓傷掛急診等了10分鐘，為此寫紙條抱怨。（圖／翻攝臉書）

文／中央社

（中央社記者侯文婷高雄19日電）高雄一名女子因被貓咬傷，前往小港醫院就醫，但因醫護搶救命危病患，讓她等了10分鐘，憤留紙條批評「太離譜」。院方今天表示，感覺很受挫，希望民眾疫情期間多點體諒。

這名女子18日大夜前往高雄小港醫院就醫，並留紙條表示，防疫期間大家都忙，但她坐了10分鐘，醫護人員理都不理，她也很體諒醫護，但實在太離譜、誇張，質問「只有一位值班嗎」？「其他病人不用先問先處理嗎」？

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後來，小港醫院醫護人員將紙條發上臉書，並在貼文中寫道，自己8個多小時沒喝一滴水，也沒尿過一泡尿，身上衣服一直都是濕的。看到紙條，只能嘆口氣。

這名醫護人員指出，當晚除檢傷站、等篩檢者等，還有無呼吸心跳的命危病患，大夜班一半護理人力都出來，這名女子只是被貓抓傷，有時間能等超過10分鐘並寫紙條，至少不會死，但OHCA（到院前心肺功能停止）病人「一秒鐘都不能等」。

小港醫院護理長薛瓊芳上午接受訪問表示，檢傷是依輕重緩急分類，第一時間沒有為女子處理，引起對方不滿，才會在檢傷站櫃檯留紙條。

薛瓊芳說，疫情期間，醫護人員在炎熱戶外，全身包裹隔離衣，忙於處理各類病患，看到這樣的紙條「感覺很受挫」，希望民眾防疫期間對醫護人員多一點體諒、包容。

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