採檢擠爆急診室　護理師沉重喊：捅那一下不是治療、床位留給患者

▲雙北急診室湧入篩檢民眾，群聚又是一大隱憂。（圖／記者李毓康攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣新冠肺炎確診人數攀升，不少民眾湧進各大醫院急診室篩檢，使得療資源陷入崩潰邊緣，輔大醫院急診護理師就在臉書Po上一張臉部充滿壓痕的震撼照片，呼籲想要採安心的民眾，請把救護車和床位讓給真正生病的人，不要再堵在急診門口，她也po文直言：「什麼時候，愚民們才會懂，捅那一下不是治療，就算確診，你也沒有床，把救護車跟床位讓給真的生病的人好嗎？」

台灣本土疫情拉緊報，導致人心惶惶，大量湧入急診室排隊篩檢，這狀況不只使醫護人員疲於奔命，更影響真正需要重症病人的醫療機會，在醫療資源緊繃的狀態下，民眾需要將心比心，不要造成醫護及醫療環境更大的負擔。

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▲急診醫師田知學呼籲大家守護第一線醫護引發共鳴。（圖／翻攝自FB/布農Doc 田知學）

輔大醫院急診護理師就在個人臉書提及，「什麼時候，愚民們才會懂，捅那一下不是治療，就算確診，你也沒有床，把救護車跟床位讓給真的生病的人好嗎？確診也是把你隔離到最低傳染率再放出來，有想過你們堵在急診門口排隊等採檢的時候就換你中大獎了嗎？」

「想來採安心的，你坐的位置、採檢的地方，跟確診者還有他們的接觸者都同一個位置，覺得家裡沒有比較安全嗎？將心比心吧！診所的醫師也多用點腦袋，沒有這麼多吹哨者可以當啦！尤其是皮膚科轉來採檢的。」

為此，網友們紛紛表示，「謝謝醫護人員的無私奉獻」、「辛苦了！加油」，更有人直言：「愚民的耳朵都很硬，但是自私這點就很堅持」、「一早7點就塞在檢傷站了，提早來沒有比較快，還是要先處理重症病患啊」。