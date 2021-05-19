女記者「採訪萬華茶室」快篩一採陽性　東森電視證實：尚未確診

▲東森電視台女文字記者到疫情熱區萬華茶室採訪，快篩一採陽性。



突發中心／台北報導

冒險出入疫區，帶給民眾最新資訊的記者也傳出「快篩陽性」狀況！東森電視新聞社會組一名文字記者A女5月14日前往萬華茶室採訪，因茶室老闆娘確診，A女雖未接觸到老闆娘也無症狀，為求心安仍主動篩檢，不料一採呈現陽性，目前已依規定隔離檢疫當中，主管及同事也同步居家隔離等待檢測，稍早東森電視發布聲明已證實此消息。

據了解，東森電視文字記者A女14日前往萬華茶室採訪，而茶室老闆娘當時接受另一家媒體記者B的訪問，東森文字記者當下與記者B彼此有互動，但並未上前採訪茶室老闆娘，不料事後該名老闆娘確診，記者B隨即被匡列並居家隔離。

A女接獲記者B的通知後，急忙回報給東森電視長官，長官經思量後要求A女先行返家休息，但由於擔心自己真的「中標」，她18日仍抽空前往醫院進行快篩，不料一採結果呈現陽性反應讓A女傻眼，除自己以外連帶同組同事、長官也一同居家隔離等待檢疫。

對此東森新聞台發表聲明，表示本台一位外勤工作人員，因曾於萬華地區作業，雖無任何症狀，仍主動進行篩檢，目前快篩一採陽性，已經依規定隔離檢疫中，等待後續進行PCR檢測，並未列入確診案例。與該員工作有接觸的同仁，本公司亦一併要求檢測，將遵照疫情中心規範嚴謹執行。

據了解，遭居家隔離等待採檢的記者同事就坐在該名女記者旁，儘管出入疫區都有配戴口罩以及護目鏡，依情況甚至需穿上全身式防護衣，但得知一採陽性的消息後內心仍十分慌張，目前仍在家中等待通知，希望能盡早採檢返回崗位持續工作。