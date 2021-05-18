台灣高等法院法警快篩陽性　院方清查隔離法官、律師

▲高等法院傳出法警快篩陽性。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新型冠狀病毒COVID-19疫情持續升溫，位在博愛特區內的臺灣高等法院某位法警，快篩檢驗呈現陽性。高院接獲衛生單位通報後，立即清查該法警兩週內值勤法庭內之法官、律師、人犯以及相關行政人員，並通知隔離。另外高院也就環境徹底消毒，務必將疫情影響減到最低。



另外高院先前也傳出某位律師確診前，曾經到高院開庭。但經過調查後，查明該位律師當時出現症狀後，就委託同事協助，到高院開庭，自己並未到高院開庭，證實只是虛驚一場。此外新北地院也接獲通知，該名法警曾與新北地院三名法警有聚餐情形，立即通知該三名法警自我隔離，進行健康管理，現等候快篩中，新北法院並立即消毒。

以下為高等法院聲明全文：

臺灣高等法院針對特定法警快篩呈現陽性說明新聞資料



一、本院特定法警因快篩呈現陽性反應，經衛生單位通知後，目前已進行隔離。

二、關於防疫消息的發佈屬防疫指揮中心權責。本院有關防疫措施，除遵守防疫指揮中心發布的指引，已就相關環境進行徹底消毒，有關人員，依接觸程度差異，分別進行居家隔離並儘速進行快篩，或自主健康管理，以確保機關安全。另亦將清查該法警這二星期值班之法庭後，通知辯護人及當事人。