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社會 社會焦點 保障人權

20歲女車手測試人頭戶　「轉帳1元獲300元報酬」判囚1年

▲▼新春將近，民眾除了可以到指定銀行據點兌換新鈔，ATM也可以提領到新鈔。（圖／記者湯興漢攝）

▲林女到超商盜領3萬元，再到另一間超商做人頭戶測試。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳怡靜／綜合報導

台中一名林姓女子年滿20歲時進入詐騙集團當車手，受謝姓男子等人指示，先是開車載另一名女車手到神岡一間超商盜領3萬元後，再到豐原一間超商測試人頭戶，行動完成後領到300元做為報酬。最後一行人事機敗露被捕，林女被判1年3月、併科罰金1萬元、犯罪所得300元沒收，全案可上訴。

判決指出，現年22歲的林女在2019年加入詐騙集團，該集團先是從李女和張女手上分別騙到3萬元、5萬元後，林女受謝姓男子及身分不詳的「戰國」、「勝安」、「隔壁老樊」等人指示，與另一名女車手同行，在同年7月兩人接獲指示，林女開車先到神岡一間超商提領3萬元，再到豐原的超商進行測試，匯款1元至慈善機構帳戶，以檢視人頭帳戶是否被列入警示帳戶，事情完成後林女獲得300元報酬。

▲▼郵局ATM,提款機（圖／記者賴文萱攝）換新LOGO

▲林女一審遭判刑1年3月，併科罰金1萬元，並沒收犯罪所得300元。（示意圖／記者賴文萱攝）

受害的李女和張女事後發現不對勁，連忙報警提告，台中地院審理時，林女坦承犯案。法官認為，雖然1元金額極小，但是她轉帳的動機不是行善，而是製造金流斷點，使得犯罪所得去向不明，是共同隱匿移轉詐欺取財之特定犯罪所得的行為。

因此，林女盜領3萬元部分，法官依加重詐欺取財罪判處她1年2月；匯款1元的部分，則依相同罪名判刑1年，合併執行1年3月，併科罰金1萬元，並沒收犯罪所得300元，全案可上訴。

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