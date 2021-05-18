台北101購物中心宣布休館　5／19起首度停業達3天

▲台北101購物中心宣佈5／19起因防疫理由休館3天。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情進入社區，確診人數已數日破百例，部分百貨已停業因應疫情升級，減少群聚，而一向被視為台灣地標的台北101，其購物中心也宣布，為維護顧客與員工安全，明（5／19）起直接休館3天，不但是至今規模最大的休館賣場，也創下台北101購物中心的首例。

雙北升級防疫第三級，百貨賣場氣氛也嚴峻，除民眾減少群聚外出意願之外，須落實實名制與社交距離也讓人潮大減，部分百貨已對外宣布暫停營業或自主停業，今（5／19）台北101也對外宣布，配合防疫政策，避免人流群聚，同時也為維護顧客及員工健康安全，購物中心將從5／19至5／21暫停營業，是首間宣布暫停營業的百億大店。

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以往台北101購物中心休館僅在颱風來襲，考量員工與消費者安全休館一天，本次因疫情升級休館達3日，也創下該購物中心的首例。

雙北疫情升級後，全台超過80間百貨宣布調整營業時間，而禮客OUTLET開出停業第一槍，之後京站時尚廣場也宣布停業兩天進行消毒，環球購物中心板橋車站在衛生局通知可能有確診者足跡後，也宣布板橋車站、南港車站停業1至2天消毒，並宣布旗下全台6店取消餐飲內用服務。

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