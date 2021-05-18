國道1南向332.7K台南仁德5車追撞　1人受困變形車體受傷送醫

▲國道1號南向332.7公里台南仁德段，18日上午發生一起5車連環追撞的事故，造成一名40歲男子受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向332.7公里台南仁德段，18日上午7時18分許發生一起5車連環追撞的事故，造成一名40歲男子當場受困車內無法動彈，警消獲報後緊急將其送往醫院救治，國道警察第四大隊指出，本案肇事原因疑為未保持安全距離，造成5部追撞，真正肇事原因及相關責任正由國道第四大隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，5月18日7時18分，在國道1號南向332.7公里台南仁德段，一部自小客貨車行駛於內側車道，疑似因未保持安全距離追撞前方自小客車，該車再推撞第3、第4車、第5部自小客車，第5部車車損極輕微，駕駛自行離開。此一車禍造成第2部車駕駛人受困車體受傷，經消防人員搶救送醫，相關駕駛人酒測值均為0.00 MG/L。

國道警察第四大隊案發後派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，及排除障礙。第四大隊指出，未保持行車安全距離為國道前10大肇事因素位居第1位，統計2020年國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共13656件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰緩。四大隊呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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