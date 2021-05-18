不斷更新The end／全台各級學校明起停課到5月28日　懶人包掰掰　

▲示意圖，與本文無關。（圖／輔仁大學提供）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情急遽升溫，連續三天單日破百例，民眾人心惶惶，各縣市也陸續宣布因應政策，《ETtoday新聞雲》記者就整理停課懶人包，讓讀者一目了然。

最新消息／全台各級學校明起停課（14:15更新資訊）

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教育部宣布，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課，請所有學生停止前往，在家學習。

以下為全台停課一覽表：

【北部地區】

台北市：高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。

新北市：高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。

基隆市：高三及國三學生從18日起至5月28日，可請假不到校。

桃園市：高三及國三學生從18日起至5月28日，可請假不到校。如果缺課率達2成以上，就會停課。

新竹市：高三及國三學生從18日起至5月28日，可請假不到校。

新竹縣：高三及國三學生從18日起至5月28日，可請假不到校。

苗栗縣：大倫國中2班停課14天。

【中部地區】

台中市：重慶國小1學生確診，5月17日至5月31日停課。高三及國三學生即起至5月31日停止到校上課，其餘學生可請假。

彰化縣：彰泰國中2學生確診，5月17日至5月30日停課停班。埔心、溪湖、永靖三大「重災區」停課。



南投縣：

雲林縣：學生可請假，不納入個人出缺席紀錄。

嘉義縣：

嘉義市：

【南部地區】

台南市：高、國三生家長同意，可請假不到校。

高雄市：高中以下可不到學校。

屏東縣：

【東部地區】

宜蘭縣：高三及國三學生可不到校，改線上教學。

花蓮縣：

台東縣：

【離島地區】

澎湖縣：

連江縣：

金門縣：