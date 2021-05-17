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遼寧營口爆群聚感染　多名官員「履職不力」被問責

▲▼遼寧營口鮁魚圈區開展全員核酸檢測車輛人員無特殊原因不得離開。（圖／CFP）

▲遼寧營口鮁魚圈區進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧省營口市近日新增多起新冠肺炎本土確診病例，根據新華社報導，包含副市長、衛健委主任等多名官員都被問責。

報導指出，營口市鮁魚圈區近日發生聚集性新冠肺炎疫情，經有關部門和衛健執法機構調查，查明存在首診責任不落實、監管履職不力等問題，問責情況通報如下：

一：給予鮁魚圈區委副書記、區政府區長孟鑫誡勉談話；給予李紅陽政務記過處分，免去其鮁魚圈區政府副區長職務；給予鮁魚圈區衛生健康局黨組書記、局長徐英超黨內嚴重警告處分；給予鮁魚圈區衛生健康局黨組成員孫立新黨內嚴重警告處分；給予孫兆權黨內嚴重警告處分，免去其鮁魚圈區衛生健康局醫政科科長職務；給予戚忠利黨內嚴重警告處分，免去其鮁魚圈區衛生健康監督執法中心主任職務；給予鮁魚圈區熊嶽鎮副鎮長毛劍黨內嚴重警告處分。

二：給予營口市政府副市長金莉誡勉談話；給予營口市衛生健康委主任王成城誡勉談話；給予營口市衛生健康委副主任劉傑政務警告處分；給予營口市衛生健康監督中心主任湯曉慧黨內警告處分；給予營口市衛生健康委醫政管理科科長李艷麗黨內警告處分；給予營口市衛生健康委綜合監管科科長田瑩黨內警告處分；給予營口市衛生健康監督中心副主任宋福強黨內警告處分。

三：給予省衛生健康委黨組副書記、副主任宋良偉誡勉談話。

報導還提到，對其他相關責任人也都做了相應問責處理，依據相關法律法規，已對李波診所予以關停，吊銷李波執業證書。

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