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疫情警戒！各大超商賣場「限購令、防疫新規」懶人包

▲▼家樂福古亭同安門市。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家樂福全門市即起關閉內用餐區及顧客休息區等。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，目前雙北已進入第三級警戒，禁止室內5人、室外10人以上社交聚會，並關閉8大場所，而超商、賣場並未在此次關閉範圍內，故會維持正常營業。為加強防疫，各大量販超市、超商也陸續提升防疫措施，包括實施實聯制、採買限購令等，《ETtoday新聞雲》整理最新相關防疫規定，像是家樂福全門市包括量販店、超市、頂好等即起關閉店內用餐區及顧客休息區等，民眾要多加注意。

▲▼新冠疫情升溫，擔憂生活物資可能受到限制，傍晚好市多內湖店湧進比平日還要多的人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大賣場超市防疫新規、限購令一次看。（圖／記者湯興漢攝）

●量販超市

●家樂福
家樂福目前全台門市包括量販、超市、頂好超市、Jason’s分店暫停試吃外也實施「實聯制」，只要掃描QR Code從LINE系統快速進行登記，並選擇身份為賣場訪客或洽商訪客，按下同意後再填寫姓名、電話、逛哪間門市店名及共幾人一起到訪，用以挑戰假日購物高峰人潮。

即日起則針對館內公共區域實施管制，主要以民眾多接觸及易取下口罩之場域設施暫停服務，其中，量販店將關閉店內用餐區、顧客休息區、飲水機、會員免費咖啡、閱讀區、磨豆機、遊戲區及遊戲機、按摩椅；超市同暫停開放店內用餐區、顧客休息區、廁所、飲水機、磨豆機；而頂好超市部分也不提供店內用餐區、顧客休息區及廁所使用。提醒目前雙北地區也暫停供當日配送、外送平台服務。

採買限制：全台家樂福量販超市、頂好超市、Jason’s祭出限購令，包括泡麵、麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購1箱；衛生紙每人限購1袋；口罩每人限1盒；酒精、洗手乳、漂白水，消毒液等每人限2瓶或2盒。

●好市多
好市多全門市即日起暫停試吃、用餐區餐桌椅全撤以及進行人流控管，減少2成人流入賣場，並加強消毒頻率。

採買限制：衛生紙、口罩等用品每人限購1串、1盒，其他防疫相關品項於價格牌上註明限購資訊。

●愛買
愛買目前於台北市、新北市、桃園、新竹地區共9家門市包括忠孝店、景美店、永和店、三重店、板橋南雅店、桃園店、楊梅店、新竹店、巨城店實施「實聯制」，凡進入門市之消費者皆須留下姓名、聯絡方式及同行人數，除可手寫外也可用手機掃描QR code填寫資料，至於其他縣市門市則視地方政府防疫指示實行；全台門市也暫停試吃。

採買限制：酒精、口罩、衛生紙等每人限購1件；水、泡麵、罐頭等每人限購2件。

●大潤發
大潤發全門市實施「實聯制」，凡進入賣場之消費者須留下姓名、聯絡電話等資料，相關資料也將於28天內銷毀；另目前有新北、桃園、嘉義、台南等門店也暫停試吃、試用。

採買限制：水、泡麵、罐頭、衛生紙、酒精、口罩每人限購2組。

●全聯
全聯雙北門市實施「實聯制」，消費者進店前須掃描QR code留下姓名、電話及到店時間，若沒有攜帶手機者也須填寫紙本登記表，另相關配送人員進店也需填寫登記表；而目前全門市也暫停所有試吃、試飲活動，有販售阪急現烤麵包之門市也將於上架前完成裝袋，並暫停開放消費者使用廁所與使用微波爐、進入賣場也須戴口罩。

採買限制：

●美廉社
美廉社雙北門市實施「實聯制」。

採買限制：米、水、泡麵、罐頭、衛生紙每人限購2項。

▲▼侯友宜視察四大超商執行實聯制，以及取消內用、一律外帶作為。（圖／新北市政府提供）

▲4大超商防疫規定懶人包。（圖／新北市政府提供）

●4大超商

●7-11
7-11雙北門市即起實施「實聯制」，凡入店之消費者須留下姓名、電話等資料，2地區店舖也撤除座位區、停止販售自助區食品；另全門市暫停開放洗手間，已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲活動。

●全家
全家雙北門市即起實施「實聯制」，且關閉2地區店舖休憩區並暫停販售熟食區商品 ，而經營之石碇、蘇澳、新營國道服務區、三義車亭服務區及口湖休息站等門市同步啟動實聯制，凡進入店內之消費者除戴口罩、量體溫外，皆須掃描QR Code留下姓名、電話、同行人數及店名，也提供紙本填寫。另，全台門市也全數暫停開放洗手間，並減少休憩區之座位數，以確保社交具距離。

●萊爾富
萊爾富雙北門市即起實施「實聯制」，凡進入門市之消費者皆須掃描QR code留下姓名、聯絡電話及同行人數，未攜帶手機者則可以紙本方式登記，相關個資保留28天後即會刪除，僅供疫調或公共衛生需求之使用。另，桃園以北（包含桃園市、新北市、台北市、基隆市、宜蘭市）約800間門市也暫停開放座位區及廁所，其餘門市之休憩區若為台式休憩區即起減半放置椅子、方桌式休憩區採間隔不對面方式放置椅子，未開放休憩區桌面會張貼公告文宣。

●OK mart
OK mart雙北門市即起實施「實聯制」，凡消費者入店皆須掃描QR code登記留下姓名、電話、同行人數及進店時間，並於結帳時由門市人員確認是否登記，若未帶手機可以紙本進行登記，再統一由門市人員彙整於名單，其餘地區則以門市宣導以及會員消費登錄為主。另全門市休憩區、廁所也暫停使用。

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