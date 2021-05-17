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快訊／本土確診再爆333例　侯友宜預警：新北已經快走到四級警戒　

▲▼侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內再增333例本土病例，其中新北市148例，以板橋41例最多。侯友宜下午緊急召開記者會宣布，防疫快要走到第四級，要開始強化三級防疫，要做好充分準備，準備在社區無法控制底下，必須採取高度管制、低度活動的生活方式，呼籲市民朋友心裡有準備，管制強度會越來越高。

今天板橋聯醫開設社區篩檢站，原本下午一點才要發放號碼牌，以板橋民眾有萬華高風險區活動接觸者優先，發放兩百號，沒想到民眾們真的很關心自己的見尻，一早七點多就有人來排隊，十一點已超過兩百人。他也提醒，若民眾有需要，境內還有17家篩檢醫院，不一定要集中在社區篩檢站大排長龍。明天八點開始發放號碼牌，限量300張。

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月16日，居住縣市分別為臺北市158例(萬華區89例最多)、新北市148例(板橋區41例最多)、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、臺中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

其中，台北茶藝館 155例、萬華活動史相關 86例、南部進香團 6例、某社團群聚相關 5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。相關疫情調查持續進行中。 指揮中心指出，今日新增之2例境外移入個案為菲律賓籍30多歲男性、本國籍20多歲女性，分別自菲律賓、海地入境，入境日為4月30日與5月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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