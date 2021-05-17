快訊／7人確診1重症插管　亞東醫院證實「院內傳播鏈」

▲板橋亞東醫院急診室門口民眾排隊篩檢。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者徐政璿／新北報導

新北市亞東醫院爆出院內感染，病患、看護共有7人確診新冠肺炎。亞東醫院表示，有住院病患確診，該患者為5月10日由急診的新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，在三更半夜確診，14日通報為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。

亞東醫院上午證實，有住院病患確診，該患者為5月10日由急診的新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。

院方指出，擴大採檢後有7人確診，其中有1位是家屬，另外6位是患者，當中有一個已經插管的重症。

院方指出，在過去這幾天，發現同病室、隔壁病室，甚至在急診處的隔壁病床，最後在不同病室的患者有陽性確診的反應，但這是滾動式數據，有3個是昨天才確認，甚至有2個是在2次一採陽一採陰，二採陽之下確認，這是院內的傳播鏈。

院方提到，在第一時間知道，有院內住院確診個案，也啟動院內內部疫調，過程中包括衛生局、疾管署也有來協助做疫調的規模，疫調匡列對象包括院內的同仁，醫師、護理師、復健師、呼吸治療師等，這部分根據指揮中心的要求，目前少數同仁已經採到第二次，這也是滾動式數據，目前為止，院內員工全部都是陰性，環境也有採檢，兩個病房和急診部，已做過超過50次環境採檢的樣品，也都是陰性。

亞東醫院聲明稿

本院於5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。目前累積已有7位陽性個案。

所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR。環境採檢50件皆為陰性。

因應院內的病患院內傳染與外界疫情嚴峻情勢，本院措施:

1. 門診降載，以Line,簡訊推播並在官網、FB通知民眾，非緊急需要請延後看診與檢查

2. 住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢

3. 擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢

4. 對住院病人擴大篩檢

5. 8D與6B進行環境清消，派遣另一組醫護人員進駐

6. 全院醫護防護升級，注射疫苗

7. 院內醫護尤其是高風險區域5-7天定期採檢

8. 因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排

9. 緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍